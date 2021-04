Après La Rochelle et Clermont, Toulouse a répondu présent. Sur une pelouse toujours hostile de Thomond Park, les joueurs d’Ugo Mola ont réalisé une deuxième période de très haute volée pour s’imposer dans l’antre du Munster et s’offrir un quart de finale de Champions Cup franco-français. Dès l’entame du match, les Toulousains ont mis sous pression la défense irlandaise qui a cédé avant de rompre. Face à un trop plein de fautes d’antijeu, Chris Farrell a quitté la pelouse dès la 3eme minute et offert trois points faciles à Romain Ntamack.

Mais ces dix minutes en supériorité numérique, les joueurs de Toulouse n’ont pas su en profiter pour apposer leur marque à cette rencontre. Leur demi d’ouverture international a alors connu son premier échec au pied dans ce match avant que Joey Carbery ne tremble pas pour remettre les deux équipes à égalité. Toutefois, une faute grossière de Conor Murray sous ses poteaux a permis aux Toulousains de reprendre la main à peine deux minutes plus tard. C’est alors que les protégés d’Ugo Mola ont connu un gros trou d’air.

Le Munster a su saisir sa chance



En l’espace d’a peine plus de trois minutes, Keith Earls a profité d’une défense toulousaine moins souveraine pour aplatir à deux reprises. Tout d’abord, après une percée bien sentie de Damian de Allende, l’ailier du Munster a inscrit son premier essai avant d’être au bon endroit au bon moment pour venir conclure une séquence de possession de son équipe. Le seul hic pour les Munstermen, c’est le fait que Joey Carbery n’a pas su réussir les deux transformations, l’écart n’excédant pas sept points.

Un bon grattage de Julien Marchand a permis à Romain Ntamack de ramener Toulouse à quatre longueurs mais, juste avant de retourner au vestiaire, le Munster a profité d’une position de hors-jeu sous les poteaux pour reprendre un essai transformé d’avance à la mi-temps. Un avantage qui n’aura tenu que trois minutes après la pause. Revenus avec d’autres ambitions, les Toulousains ont égalisé sur un essai de Matthis Lebel à la conclusion d’une inspiration au pied de Romain Ntamack. Gavin Coombes a relancé le Munster huit minutes plus tard en forçant le passage face à trois défenseurs.

Toulouse a fini fort



Plus tranchants en attaque, les Toulousains ont répondu quatre minutes plus tard par Julian Marchand, venu conclure une action initiée par une touche à cinq mètres. Mais si le futur Clermontois JJ Hanrahan a redonné l’avantage au Munster, c’est à ce moment qu’Antoine Dupont est sorti de sa boîte. Envoyant du jeu sur un avantage obtenu sur leurs 40 mètres, les joueurs du Stade Toulousain ont accéléré sur l’aile gauche avec Cheslin Kolbe qui a parfaitement combiné avec Matthis Lebel. Ce dernier a alors servi sur un plateau son demi de mêlée.

Après une nouvelle pénalité de Romain Ntamack, Antoine Dupont y est allé de son doublé après une action lancée par Dimitri Delibes avec Dorian Aldegheri qui a dévié le ballon de la tête pour envoyer son coéquipier à l’essai, validé après une intervention de la vidéo qui n’a pas permis de constater clairement qu’il y avait en-avant. Sur la dernière action, après un carton jaune pour Clément Castets, Gavin Coombes a marqué l’essai de l’honneur. Toulouse signe un véritable exploit sur la pelouse du Munster (33-40) et se déplacera le week-end prochain à Clermont, qui s’est imposé plus tôt ce samedi sur la pelouse des Wasps.



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 2 avril 2021

Leinster - Toulon >>> Leinster déclaré vainqueur en raison d'un cas de covid-19 à Toulon

Gloucester - La Rochelle : 16-27



Samedi 3 avril 2021

Wasps - Clermont : 25-27

Munster - Toulouse : 33-40

18h30 : Exeter Chiefs - Lyon



Dimanche 4 avril 2021

13h30 : Racing 92 - Edimbourg

16h00 : Bordeaux-Bègles - Bristol Bears

17h30 : Scarlets - Sale Sharks



QUARTS DE FINALE

Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Match 1 : Exeter Chiefs ou Lyon - Leinster

Match 2 : Clermont - Toulouse

Match 3 : La Rochelle - Scarlets ou Sale Sharks

Match 4 : Bordeaux-Bègles ou Bristol Bears - Racing 92 ou Edimbourg