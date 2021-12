Clermont a manqué la première marche ! Pour leur première sortie européenne de la saison, les joueurs de Jono Gibbes ont chuté au Marcel-Michelin face à une opportuniste équipe de l’Ulster. L’entame de match au vu les Jaunards multiplier les fautes et offrir aux Irlandais l’opportunité de s’envoler au tableau d’affichage. Le premier quart d’heure a vu trois fautes auvergnates et John Cooney n’a pas laissé passer l’occasion de marquer à trois reprises. La réaction de l’ASM aurait pu passer par une supériorité numérique mais, après arbitrage vidéo, un plaquage litigieux sur Arthur Iturria a été jugé irrégulier mais pas au-delà de la limite.

L’entame de match cauchemardesque des Clermontois s’est confirmée peu avant la demi-heure de jeu. Sur un lancement de jeu, John Cooney a feinté la passe courte pour allonger en direction de Stuart McCloskey. Ce dernier a alors trouvé une faille dans la défense de l’ASM pour aller aplatir le premier essai de la rencontre. Dos au mur, les Auvergnats se sont retroussé les manches et Damian Penaud a bonifié un jeu au pied subtil de Tani Vili en aplatissant in extremis.

Clermont trop indiscipliné

La vidéo permettant de démontrer que l’ailier n’a pas anticipé le coup de pied, l’essai a été validé. La fin de première période a été marquée par un nouvel accès d’indiscipline côté Clermont avec tout d’abord Jacobus van Tonder qui a écopé d’un carton jaune pour un plaquage avec retournement sur Robert Baloucoune. Une faute qui a également permis à John Cooney d’ajouter trois points pour l’Ulster mais, juste avant la mi-temps et après une faute irlandaise au sol, J.J. Hanrahan n’a pas tremblé pour ramener l’ASM à neuf points au moment de retrouver les vestiaires.

L’entame du deuxième acte a vu les deux équipes faire preuve d’imprécision et de maladresse mais ce sont les Auvergnats qui ont débloqué le compteur peu avant l’heure de jeu. Sur une relance de Cheikh Tiberghien, J.J. Hanrahan a su remonter le ballon pour décaler Damian Penaud. Ce dernier a alors suivi son jeu au pied pour signer son doublé et ramener son équipe à seulement deux longueurs. Remotivés, les joueurs de Jono Gibbes ont maintenu la pression sur la défense de l’Ulster qui a cédé cinq minutes plus tard.

L’Ulster n’a pas su priver l’ASM du bonus défensif



L’ancien buteur du Munster n’a pas été en difficulté à dix mètres plein axe pour permettre à l’ASM de passer devant au score pour la première fois du match. Mais cela n’aura duré que six minutes. En effet, après avoir vu Cheikh Tiberghien écoper d’un carton jaune pour un en-avant volontaire, Nick Timoney a permis aux Irlandais de reprendre le contrôle des opérations et ces derniers ne les ont plus lâchées ensuite. A six minutes du terme de la rencontre, l’homme du match John Cooney a bonifié une faute clermontoise au sol pour sortir l’ASM du bonus défensif, offert à toute équipe s’inclinant de moins de sept points en Champions Cup.

Un point qui pourrait être crucial en vue des huitièmes de finale pour lequel les Jaunards se sont battus. Après une dernière action confuse avec une suspicion de coup au niveau des yeux pour Alivereti Raka, J.J. Hanrahan a réussi la pénalité qui permet à Clermont d’adoucir un peu l’addition. Toutefois, cette défaite à domicile (23-29) n’est pas une bonne affaire pour l’ASM, qui devra aller récupérer les points perdus le week-end prochain sur la pelouse des Sale Sharks.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 1ERE JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Northampton Saints - Racing 92 : 14-45



Samedi 11 décembre 2021

Leinster - Bath : 45-20

Clermont - Ulster : 23-29

21h00 : Exeter Chiefs - Montpellier



Dimanche 12 décembre 2021

14h00 : Ospreys - Sale Sharks

16h15 : La Rochelle - Glasgow Warriors