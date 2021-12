Castres a tenu tête au champion d’Angleterre… mais ça n’a pas été suffisant pour le faire tomber. Pour ses débuts en Champions Cup, le CO a manqué le coche face aux Harlequins. L’entame de match a vu les joueurs de Pierre-Henry Broncan prendre beaucoup d’initiatives mais sans jamais être récompensés face à une défense des « Quins » bien en place. Toutefois, sur une action de grande classe, Josaia Raisuqe a fait se lever les foules dans le Stade Pierre-Fabre. Après un dégagement au pied du demi d’ouverture des Harlequins Marcus Smith, Filipo Nakosi n’a pas manqué la réception du ballon à hauteur de la ligne médiane puis a accéléré pour percer le rideau défensif londonien et décaler son coéquipier qui est allé à l’essai en résistant à un dernier défenseur. La transformation manquée par Benjamin Urdapilleta a semblé être anecdotique sur le moment mais elle a eu bien des conséquences sur le résultat final. En effet, piqués au vif, les joueurs des Harlequins ont haussé le ton.

Castres a su réagir



Peu après la demi-heure de jeu, les Londoniens ont inversé la tendance. Au sortir d’une touche à cinq mètres, un ballon porté s’est mis en place et a permis à Danny Care de lancer Louis Lynagh. L’arrière du club anglais est ensuite allé marquer en coin, Marcus Smith permettant aux Harlequins de passer devant grâce à la transformation. Toutefois, les joueurs de Billy Millard se sont montrés indisciplinés dans les derniers instants de la première période, offrant à Benjamin Urdapilleta deux occasions de marquer sur pénalité. Le buteur argentin ne s’est pas fait prier pour offrir quatre points d’avance à la pause au CO avant de voir son vis-à-vis manquer la cible sur la dernière action avant le retour aux vestiaires. Toutefois, ce dernier s’est repris sept minutes après le coup d’envoi du deuxième acte à la suite d’une position de hors-jeu castraise. Les Harlequins ne se sont pas arrêtés en si bon chemin avec Alex Dombrandt qui a profité d’une bonne combinaison sur une touche à cinq mètres de l’en-but castrais pour redonner l’avantage au champion d’Angleterre.

Les Harlequins ont tenu jusqu’au bout



Les joueurs du CO ont alors poussé pour essayer de revenir mais sans grande réussite et Marcus Smith, à six minutes de la sirène, a donné un coup au moral des Tarnais avec une pénalité offrant neuf points d’avance aux Harlequins. Il en fallait toutefois plus pour faire renoncer les Castrais car, sur le renvoi, Thomas Combezou a attaqué la ligne adverse puis Martin Laveau a bien suivi. L’ailier n’a pas laissé le ballon en route et a ramené son équipe à deux points avec cinq minutes à jouer. Les protégés de Pierre-Henry Broncan ont alors tout donné pour arracher la victoire mais, malgré une belle avancée temps de jeu après temps de jeu, l’arbitre a stoppé la dernière action pour un soutien irrégulier côté CO. Une dernière pénalité qui a permis à Lewis Gjaltema d’envoyer le ballon en touche et de permettre aux Harlequins de s’imposer d’une courte marge (18-20). Castres se console avec le point de bonus défensif mais la route des huitièmes de finale devient plus ardue avec un déplacement au Munster dès le week-end prochain qui sera déjà décisif.



CHAMPIONS CUP - POULE B / 1ERE JOURNEE

Samedi 11 décembre 2021

Bristol Bears - Scarlets : 28-0

Cardiff - Toulouse : 7-39

Bordeaux-Bègles - Leicester Tigers : 13-16



Dimanche 12 décembre 2021

Connacht - Stade Français Paris : 36-9

Wasps - Munster : 14-35

Castres - Harlequins : 18-20



Le match Bristol Bears - Scarlets a été annulé après le forfait de l’équipe galloise. Une victoire bonifiée (28-0) a été accordée au club anglais.