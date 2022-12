Champions Cup

La délocalisation de ce match à l'Aviva Stadium, futur théâtre de la finale 2023 où les Maritimes espèrent bien défendre leur titre, avait été décidée vendredi en raison du gel de la pelouse du Ravenhill Stadium de Belfast, l'antre habituelle de l'Ulster. Malgré le huis clos annoncé par les organisateurs, une grosse centaine de supporters rochelais ont pu assister en privilégiés à une demi-démonstration de leurs favoris, sérieux et tout en maîtrise comme lors de la journée inaugurale contre Northampton (46-12), au point de mener 29-0 à la pause. Les coéquipiers de Grégory Alldritt ont d'abord sanctionné les fautes nord-irlandaises grâce à la botte d'Antoine Hastoy, quatre fois (12-0, 25e), avant de lâcher les chevaux. Pierre Bourgarit et Jonathan Danty ont ouvert les premières brèches puis, sur une passe au pied en profondeur de Hastoy, Brice Dulin a grillé en coin la défense locale et son coéquipier Dillyin Leyds (19-0, 28e).

Peur sur Dublin

Juste avant la pause, l'ancien ouvreur palois a ajouté dix points à son compteur avec une nouvelle pénalité (39e) et surtout une initiative personnelle heureuse: coup de pied à suivre pour lui-même, mal contrôlé par son adversaire direct. De quoi porter le score à 29-0 à la pause. Mais les hommes de Ronan O'Gara n'ont pas tenu la distance, chahutés dès la reprise par des Ulstermen remontés et déterminés à proposer plus de jeu que lors du premier acte. L'essai rapide inscrit par Iain Henderson (29-7, 44e), et donc les premiers points de son équipe depuis le début de la compétition, a donné le signal du réveil irlandais. Tout en alertant les Maritimes qui ont aussitôt réagi par Bourgarit, auteur d'un essai opportuniste né d'un mauvais lancer en touche (36-7, 53e).

Curieusement, à un essai du bonus offensif, les Rochelais ont commencé à déjouer, à reculer et à subir la fougue des joueurs de Belfast qui ont alors inscrit deux essais coup sur coup, par John Cooney (36-14, 60e) et Duane Vermeulen (36-21, 63e), changeant complètement la physionomie de la fin de match à venir. Sans réaction, les Maritimes ont fini par se faire vraiment peur à la fin, encaissant un quatrième essai local signé Rob Herring, sur pénaltouche (36-26, 75e), et même une dernière pénalité, après la sirène, qui a rapporté un deuxième point de bonus à sa valeureuse victime du soir.