Clermont espérait revenir de Bath avec la victoire, il revient avec la victoire, mais aussi avec le bonus offensif ! Sur un terrain extrêmement boueux, l'ASM a signé une grosse performance en allant s'imposer 34-17 lors de la 3eme journée de Champions Cup. Une victoire qui permet aux Jaunards de prendre provisoirement la tête de la poule 3, avec trois points d'avance sur l'Ulster qui reçoit les Harlequins samedi, et donc de continuer à rêver aux quarts de finale. Ce sont pourtant les 9emes du championnat anglais qui ont le mieux débuté face aux 5emes du championnat de France, avec un premier essai signé Rhys Priestland (12eme), très bien placé pour tenter un drop et qui a finalement décidé d'aller à l'essai en se faufilant entre Camille Lopez et Samuel Ezeala (7-0). Après une interruption de quelques minutes en raison d'une panne de projecteur, Clermont est parvenu à égaliser grâce à George Moala, très bien servi par Morgan Parra qui a slalomé dans la défense anglaise (7-7, mt).

Trois essais clermontois en sept minutes !





Si le début de deuxième mi-temps a vu Greig Laidlaw et Rhys Priestland enquiller les points au pied (10-13), Clermont a appuyé sur l'accélérateur à l'heure de jeu, inscrivant trois essais en sept minutes ! D'abord par Ezeala (62eme) bien servi par Lopez, puis par Alexandre Lapandry (64eme) peu après l'engagement après une cavalcade d'Ezeala, et enfin par ce même Ezeala (69eme), intenable, après un petit coup de pied de Lopez ! L'essai inscrit par Jonathan Joseph à sept minutes de la sirène n'y changera rien, c'est bel et bien une victoire à cinq points pour Clermont ! Les équipes se retrouveront la semaine prochaine en Auvergne.