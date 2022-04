La Rochelle a sans doute déjà fait un pas vers les quarts de finale. Après avoir dominé Bordeaux-Bègles dans son antre de Chaban-Delmas le week-end dernier, les joueurs de Ronan O’Gara ont remis le couvert ce samedi, cette fois lors du match aller des huitièmes de finale de la Champions Cup. Un duel qui a commencé par une mauvaise nouvelle pour l’UBB avec la blessure à une jambe de Jefferson Poirot, qui a du céder sa place à Thierry Paiva dès la 4eme minute. L’attaque rochelaise a très vite mis sous pression la défense girondine, qui a concédé deux fois consécutivement le renvoi d’en-but. Sur la deuxième relance de jeu, Brice Dulin a tenté de piéger ses adversaires avec un tentative de drop en coin mais l’arrière international a manqué de précision dans l’exercice.

Ce n’était toutefois que partie remise pour les Maritimes puisque, à la suite d’une faute au sol de Thierry Paiva, Ihaia West a ouvert le score à la fin des dix premières minutes. Toutefois, le pilier rochelais s’est immédiatement racheté, son contest au sol provoquant une pénalité, sur laquelle Maxime Lucu a remis les deux équipes à égalité. Les deux équipes ont alors essayé d’envoyer du jeu mais ce sont les joueurs du Stade Rochelais qui, à la moitié de la première période, ont trouvé la faille les premiers.

La Rochelle a fait mieux que tenir



A la suite d’une mêlée, les Charentais ont multiplié les temps de jeu puis Raymond Rhule est intervenu pour faire parler sa vitesse. Passant entre Louis Picamoles et Federico Mori, le Sud-Africain est allé aplatir le premier essai de la rencontre. Dos au mur et avec l’envie de renouer avec la victoire à domicile, les joueurs de Christophe Urios ont poussé mais toutes leurs tentatives se sont avérées vaines. Pire encore, juste avant le retour aux vestiaires, Ihaia West a porté l’avance du Stade Rochelais à dix unités sur une pénalité. Dès la reprise, le banc girondin a tenté de changer les choses avec les entrées en jeu de Jean-Baptiste Dubié et Alexandre Roumat. La donne n’a pas changé et, huit minutes après le coup de sifflet de l’arbitre, Ihaia West n’a pas tremblé à 45 mètres des poteaux pour accroître l’avantage rochelais.

Mais, comme souvent, Cameron Woki a été le dynamiteur du jeu de l’UBB. Après avoir assuré la prise de balle en touche, le troisième-ligne international a bien suivi l’action. Alors qu’Alexandre Roumat a manqué de peu d’aplatir, Cameron Woki a pris le ballon et, passant par-dessus le ruck, a aplati l’essai de l’espoir pour l’UBB. Un espoir qui aura duré… trois minutes. Accélérant leur jeu, les Rochelais ont fait bouger la défense girondine et ouvert des espaces. Jonathan Danty en a bien profité pour, en bout de ligne et malgré le retour de Nans Ducuing, aplatir le deuxième essai de sa formation.

Bordeaux-Bègles dans le dur avant le match retour



Les deux équipes ont alors ouvert les bancs pour apporter du sang frais mais c’est un remplaçant qui s’est mis à la faute côté Bordeaux-Bègles. A l’orée du dernier quart d’heure, sur une pénalité jouée rapidement, les Rochelais ont pu chercher Brice Dulin pour aller à l’essai mais Clément Maynadier a intercepté le ballon. N’étant pas à distance règlementaire, le talonneur a été sanctionné d’un carton jaune quand l’arbitre est allé entre les perches pour un essai de pénalité. Une fin de match électrique qui a ensuite vu Federico Mori ramener l’UBB à quinze longueurs. Le centre italien a bien suivi une accélération de Yann Lesgourgues et Cameron Woki pour aller aplatir.

A huit minutes de la sirène, Ihaia West a converti une nouvelle pénalité pour redonner un peu de marche au Stade Rochelais face à une équipe de l’UBB qui a tout donné pour réduire l’écart avant le match retour. En toute fin de match, Jean-Baptiste Dubié a cru pouvoir rapprocher sa formation, aplatissant entre les poteaux après une ouverture au pied de Santiago Cordero… mais la vidéo a montré que le centre girondin était devant son coéquipier au moment du coup de pied. Un dernier coup du sort qui voit Bordeaux-Bègles s’incliner de 18 points (13-31). La Rochelle va donc pouvoir aborder le match retour avec un peu plus de sérénité, avec l’ambition de rallier les quarts de finale de la Champions Cup.



CHAMPIONS CUP / HUITIEMES DE FINALE ALLER

Vendredi 8 avril 2022

Connacht - Leinster : 21-26



Samedi 9 avril 2022

Bordeaux-Bègles - La Rochelle : 13-31

Sale Sharks - Bristol Bears : 9-10

16h15 : Toulouse - Ulster

18h30 : Stade Français Paris - Racing 92

18h30 : Exeter Chiefs - Munster



Dimanche 10 avril 2022

14h00 : Montpellier - Harlequins

16h15 : Clermont - Leicester Tigers