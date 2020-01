Clermont va devoir croiser les doigts. Si la place en quarts de finale était assurée depuis la victoire face à l’Ulster le week-end dernier, rien n’était certain concernant la possibilité de recevoir au Marcel-Michelin pour lancer la phase finale de la Champions Cup. Pour faire un pas de plus vers cet objectif, il fallait un succès des Jaunards sur la pelouse des Harlequins et, à cette fin, les joueurs de Franck Azéma ont démarré la rencontre de manière intense. En effet, il n’a fallu que trois minutes pour que l’ASM n’ouvre les hostilités avec un essai signé Peter Betham en conclusion d’une action collective de grande envergure. Mais, et ça a été une constante dans cette rencontre, les Clermontois ont décompressé après cette ouverture du score. Luke Northmore en a profité pour prendre un intervalle dans la défense auvergnate et, dans la foulée, égaliser.

Clermont a tardé à se mettre à l’abri



Les Jaunards ont toutefois profité de l’indiscipline des « Quins » pour reprendre la main grâce au pied de Morgan Parra. Les Clermontois n’ont pas coupé leurs efforts et, après un essai refusé à Nick Abendanon, une mêlée a permis à l’ASM de mettre sous pression la défense anglaise et, sur l’aile gauche, Apisai Naqalevu est allé aplatir en coin le deuxième essai de son équipe... mais les Harlequins ont immédiatement répliqué. En sortie de touche, le maul anglais a mis sur le reculoir la défense auvergnate, permettant à Alex Dombrandt d’aplatir en puissance et de relancer son équipe. Morgan Parra aurait pu donner une marge de huit points en fin de première période. Mais le capitaine clermontois s’est repris en début de deuxième acte avec trois pénalités dans le premier quart d’heure pour offrir un matelas confortable de quatorze points à son équipe.

Clermont devra espérer des faux-pas pour recevoir en quarts de finale



Mais ce matelas devait être trop confortable pour les joueurs de Franck Azéma car, dans la minute suivant la troisième pénalité consécutive de Morgan Parra, ils ont encaissé un troisième essai. En conclusion d’une séquence de « ping-pong rugby », l’ouvreur des Harlequins a su profiter d’un rebond favorable face à Camille Lopez pour fausser compagnie à la défense auvergnate et aplatir avant de transformer lui-même. Les 20 dernières minutes de la rencontre sur la pelouse du Twickenham Stoop ont été tendue mais les deux défenses ont été solides et sérieuses pour éviter une évolution du score. Clermont conclut donc cette phase de poules par un succès à l’extérieur (19-26) mais cela n’assure pas aux Jaunards un quart de finale à domicile. L’ASM devra compter sur des faux-pas d’Exeter, du Racing 92 ou de Toulouse d’ici la fin du week-end pour atteindre cet objectif.