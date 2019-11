Saracens: Un champion sans ses stars face au Racing 92 

Reléguée en position de lanterne rouge de la Premiership, suite à un retrait de 35 points pour infraction au salary cap, les Saracens sont des Champions d'Europe ébranlés par cette sanction exemplaire à l'heure de débuter la défense de leur titre ce dimanche, à Paris La Défense Arena (16h15), face au Racing 92. La priorité est bien sûr aujourd'hui de sauver la place des 'Sarries' dans l'élite anglaise.

Voici les compositions des équipes pour le choc énorme entre le @racing92 et les @Saracens



Voici les compositions des équipes pour le choc énorme entre le @racing92 et les @Saracens — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) November 15, 2019

Illustration à travers la composition de l'équipe que le manager Mark McCall a choisi d'aligner contre les Racingmen, puisque la grande majorité des stars de l'effectif des triples Champions d'Europe manquent à l'appel, à l'image des Mondialistes Owen Farrell, Maro Itoje, Elliott Daly, Mako et Billy Vunipola, George Kruis et Jamie George, tous restés à la maison. Le centre Alex Lozowski, le demi de mêlée Ben Spencer, l'ailler écossais Sean Maitland, le pilier américain Titi Lamositele et le deuxième ligne australien Will Skelton sont les 5 seuls rescapés de la finale victorieuse face au Leinster la saison passée. La composition d'équipe anglaise ne manquera toutefois pas de valeur avec notamment les présences de 2 champions du monde sud-africains parmi les 23 (Vincent Koch et Damian Willemse).