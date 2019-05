Saracens: Itoje en 3e ligne pour la finale 

Doubles champions d'Europe (2017, 2018), les Saracens sont de retour en finale de la Champions Cup pour affronter le Leinster en quête d'une 5e couronne record samedi (18h), à Saint-James Park (Newcastle).

Un rendez-vous pour lequel Mark McCall et son staff ont notamment choisi de faire redescendre le 2e ligne international Maro Itoje en 3e ligne Et c'est l'international australien Will Skelton (135kg, 2,03m) qui épaulera pour l'occasion George Kruis dans la cage. On notera que l'ancien Clermontois David Strettle laisse à l'aile les galons de titulaire à Sean Maitland. Comme dans les rangs du Leinster, l'expérience des Sarries est de mise avec pas moins de 16 des 23 joueurs présents sur la feuille de match déjà champions d'Europe.

Le XV des Saracens : Goode - Williams, Lozowski, Barritt (Cap.), Maitland - (o) Farrell, (m) Spencer - B. Vunipola, Wray, Itoje - Kruis, Skelton - Lamositele, George, M. Vunipola.

Remplaçants : J. Gray, Barrington, Koch, Isiekwe, Burger, Wigglesworth, Tomkins, Strettle.

Team's up!



- Two changes from the semi-final

- 11/23 Academy products

- Two European Player of the Year nominees

- 16/23 have tasted Champions Cup success



