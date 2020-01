Joueur européen de l’année : Ntamack, Thomas et Vakatawa nommés

L’année 2020 est à peine commencée, mais l’EPCR a déjà dévoilé sa liste des quinze nommés pour le titre de « joueur européen de l’année 2020 », qui récompense en fait le meilleur joueur de Champions Cup. Parmi ces quinze joueurs, on retrouve trois Français qui se sont qualifiés pour les quarts de finale : le Toulousain Romain Ntamack et les Racingmen Teddy Thomas et Virimi Vakatawa. Quatre autres joueurs évoluant dans des clubs français sont nommés : Jerome Kaino (Toulouse), George Moala (ASM Clermont Auvergne), Semi Radradra (Bordeaux-Bègles) et Finn Russell (Racing 92). Les autres joueurs évoluent au Leinster, à l’Ulster ou à Exeter.

Réponse le 23 mai à Marseille

Le jury d’experts composé d’Erik Bonneval (beIN SPORTS), Bryan Habana (Channel 4), Emmanuel Massicard (Midi Olympique), Sonja McLaughlan (BBC Radio 5 Live), Brian O’Driscoll (BT Sport), Alan Quinlan (Virgin Media) et Dimitri Yachvili (France Télévisions) va désormais voter, ainsi que le public, et la liste sera réduite à cinq joueurs à l’issue des demi-finales de la Champions Cup, sachant que certains joueurs ne figurant pas sur la liste initiale des 15 candidats, mais qui auront un rôle décisif lors des quarts ou des demi-finales, seront susceptibles d’être pris en compte pour la liste finale. Le nom de l’heureux vainqueur sera dévoilé après la finale de la Champions Cup à l’Orange Vélodrome de Marseille le 23 mai. Il succédera à Alex Goode, le demi d'ouverture des Saracens.



Les nommés :

Marcell COETZEE (Ulster Rugby)

John COONEY (Ulster Rugby)

Luke COWAN-DICKIE (Exeter Chiefs)

Tadhg FURLONG (Leinster Rugby)

Stuart HOGG (Exeter Chiefs)

Jerome KAINO (Toulouse)

Jordan LARMOUR (Leinster Rugby)

George MOALA (ASM Clermont Auvergne)

Romain NTAMACK (Toulouse)

Semi RADRADRA (Bordeaux-Bègles)

Garry RINGROSE (Leinster Rugby)

Finn RUSSELL (Racing 92)

Sam SIMMONDS (Exeter Chiefs)

Teddy THOMAS (Racing 92)

Virimi VAKATAWA (Racing 92)