Coupes d’Europe : Pas de finales à Marseille cette année ?

Marseille avant Tottenham ?

Marseille va encore devoir patienter ! Alors que l’Orange Vélodrome devait accueillir les finales de Coupe d’Europe en mai 2020, elles lui avaient finalement été retirées en raison de la pandémie de coronavirus, et la finale de la Challenge Cup avait eu lieu à Aix-en-Provence et celle de la Champions Cup à Bristol (Angleterre), à huis clos, au plus près de l’une des deux équipes qualifiées (Toulon et Exeter, en occurrence)C’est en tout cas ce que révèlent RMC et L’Equipe ce jeudi. L’EPCR, qui organise les compétitions européennes, devrait annoncer sa décision la semaine prochaine, mais il n’y a plus vraiment de doutes.L’instance souhaite en effet que les finales se jouent devant du public, et il y a extrêmement peu de chances que cela puisse être le cas en France dans moins de deux mois. Par ailleurs, les déplacements entre la France et le Royaume-Uni restent délicats, et il se pourrait donc que l’EPCR décide du lieu des finales en fonction de la nationalité des quatre clubs protagonistes, comme l’an passé. Alors que 40 000 billets avaient déjà été vendus pour ce grand événement marseillais, la cité phocéenne va devoir patienterSi tout va bien… Rappelons que la phase de poules de l'édition 2020-21 des Coupes d'Europe a été arrêtée après seulement deux journée en raison de la découverte du variant anglais, et les équipes qui avaient remporté le plus de matchs se sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, qui auront lieu le premier week-end d'avril, sur un match sec. Il en sera de même pour les quarts de finale le week-end suivant.