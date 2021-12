Coupes d'Europe : Les rencontres de ce week-end entre clubs français et britannique reportées

Les Coupes d'Europe sont à peine commencées qu'elles semblent déjà ne plus pouvoir s'en sortir. En effet, ce week-end aurait dû avoir lieu la deuxième journée de celles-ci. Ce vendredi, une nouvelle rencontre de Champions Cup, à savoir celle qui aurait dû opposer le club français du Racing 92 à la province galloise des Ospreys, avait été annulée. Un peu plus tard dans la journée, un nouveau communiqué de l'organisation de la prestigieuse compétition a été publié. Les oppositions, dans les deux Coupes d'Europe de rugby, entre clubs français et britanniques programmées ce samedi mais également ce dimanche, sont reportées. Un report motivé ainsi notamment par les restrictions de déplacement remises en place entre les deux pays. Cette décision concerne ainsi pas moins de cinq matchs de la deuxième journée de Champions Cup, ainsi que deux rencontres du Challenge européen.

Lyon, Castres et Toulon joueront bien ce week-end

L'EPCR a bien l'intention de les « reprogrammer (...) à une date ultérieure. Il s'agit d'une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français. » En effet, face à une « diffusion extrêmement rapide du variant Omicron », la France a rétabli, à partir de ce samedi, l'obligation de « motifs impérieux » pour toute personne en provenance ou prenant la direction du Royaume-Uni. Par conséquent, les rencontres concernées par ce report sont les matchs qui auraient ainsi dû opposer La Rochelle à Bath, Clermont à Sale et Bordeaux-Bègles face aux Scarlets (Llanelli), sans oublier les Anglais de Bristol face au Stade Français et des Wasps contre Toulouse. Pour ce qui est du Challenge européen, cela concerne les matchs Worcester-Biarritz et London Irish-Brive. En revanche, Lyon en déplacement au pays de Galles pour affronter les Dragons, Castres au Munster, et Toulon qui reçoit les Italiens du Zebre, joueront bien.