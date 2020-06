Coupes d’Europe : Les nouvelles dates sont connues, les finales à Marseille en suspens

Arrêtées avant les quarts de finale pour cause de pandémie de coronavirus, les Coupes d’Europe 2019-20 de rugby iront bien à leur terme ! L’EPCR a dévoilé le nouveau calendrier ce jeudi, et tout va aller très vite. Ainsi, les quarts de finale auront lieu entre le 18 et le 20 septembre, les demi-finales entre le 25 et le 27 septembre, la finale de la Challenge Cup le 17 octobre et la finale de la Champions Cup le 17 octobre. « L’EPCR reste déterminée à organiser ces finales à Marseille. Cependant, la situation fait l’objet d’une évaluation, compte tenu des restrictions sur les rassemblements publics et les voyages internationaux susceptibles d’être en vigueur au moment des finales », fait savoir l’instance européenne. On imagine mal en effet deux équipes britanniques, par exemple, venir s’affronter en finale à Marseille si le huis clos est toujours en vigueur…

Début de la saison prochaine mi-décembre

Quant à la saison prochaine, sur laquelle planent encore beaucoup d’incertitudes, elle débutera le week-end du 12-13 décembre, soit beaucoup plus tard que d’habitude. « Comme annoncé précédemment, de nouveaux formats de tournois sont à l’étude pour la saison 2020/2021 de la Champions Cup et de la Challenge Cup, en raison des perturbations majeures causées par la pandémie de COVID-19. Une Champions Cup composée de 24 clubs, soit huit représentants de chaque ligue européenne, fait partie des options actuellement envisagées. Tout changement concernerait uniquement, et à titre exceptionnel, les tournois de la saison prochaine. Une annonce officielle concernant les formats sera faite dès la fin de toutes les discussions », écrit l’EPCR. En attendant, les six clubs français encore en lice en Coupe d’Europe sont désormais fixés sur la suite du programme, et vont pouvoir ajuster leur entraînement en conséquence.



Les quarts de finale de Champions Cup :

Clermont – Racing 92

Toulouse – Ulster

Exeter – Northampton

Leinster – Saracens



Les quarts de finale de Challenge Cup :

Toulon – Scarlets

Leicester – Castres

Bordeaux-Bègles – Edimbourg

Bristol - Dragons