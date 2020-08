Coupes d'Europe : L'EPCR modifie les règles pour les inscriptions des joueurs

🚨 Changements de règles pour les phases finales 🚨



Les recrues pourront jouer

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En effet, alors que les Coupes d'Europe de rugby sont à l'arrêt depuis janvier à cause de la pandémie de coronavirus qui a touché le monde,Ainsi, les clubs engagés pour les phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup, comptant pour la saison 2019-10, ont vu les règles d'inscriptions de joueurs être assouplies.Une règle qui va offrir aux clubs la possibilité d'inscrire au moins 12 joueurs « suffisamment formés et expérimentés » pour les postes de première ligne et ainsi permettre aux mêlées d'être toujours disputées.Par ailleurs, à titre exceptionnel,, « sous réserve que son inscription soit validée par l’EPCR et par la fédération concernée. » De ce fait, Sébastien Bézy et Adrien Pélissié pourront notamment jouer avec Clermont, comme Alexi Balès avec Toulouse. Enfin, encore une fois à titre exceptionnel,Pour rappel, les quarts de finale de la Champions Cup (avec Clermont, le Racing 92, Toulouse) doivent avoir lieu les 19-20 septembre, et ceux de Challenge Cup (avec Bordeaux-Bègles, Toulon et Castres) du 18 au 20 septembre.