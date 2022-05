Coupes d'Europe : Le format de la saison prochaine en partie dévoilé

Une nouvelle formule ?

Alors que ce week-end se dérouleront les demi-finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup, avec encore cinq clubs français pouvant rêver d'un trophée (Toulouse, le Racing 92 et La Rochelle en Champions Cup ; Toulon et Lyon en Challenge Cup) et l'assurance d'en voir au moins un en finale de la Champions Cup (le Racing 92 ou La Rochelle), on en sait un peu plus sur le format de la saison prochaine. L'EPCR a en effet dévoilé les dates des ses deux compétitions pour l'exercice 2022-23.Contrairement à cette saison, les huitièmes de finale de Champions Cup se dérouleront sur un match sec (les 31 mars/1er/2 avril) et non pas en confrontation aller-retour. Puis les quarts de finale auront lieu les 7/8/9 avril, les demies le 29 ou 30 avril, et les finales le vendredi 19 mai pour la Challenge Cup et le samedi 20 mai pour la Champions Cup, dans un lieu à déterminer.En revanche, l'EPCR n'a pas dévoilé le format de ses compétitions. "", dit le communiqué de l'instance. Cette saison, 24 équipes anglaises, écossaises, françaises, galloises et irlandaises avaient pris part à la phase de poules de la Champions Cup, au sein de deux groupes de douze, avec quatre matchs à jouer mais aucun contre un club du même championnat domestique, et les quatre premiers de chaque poules se qualifiaient pour les huitièmes de finale. En Challenge Cup, ce sont quinze clubs anglais, français, italiens, gallois et écossais qui ont disputé la phase de poules, les trois premiers se qualifiant pour les huitièmes de finale, ainsi que le meilleur quatrième, et ils ont rejoint six clubs recalés de la Champions Cup. La formule sera-t-elle la même la saison prochaine ? Réponse dans quelques semaines...