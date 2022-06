Coupes d'Europe : Clermont, Lyon, Bordeaux-Bègles, Pau et le Stade Français iront en Afrique du Sud

Cinq club français vont pouvoir préparer leurs valises pour un voyage en Afrique du Sud au cœur de l'hiver ! Cinq franchises sud-africaines vont en effet intégrer la saison prochaine les deux Coupes d'Europe, dont le tirage au sort de la phase de poules a été effectué ce mardi à Dublin. Comme la saison passée, les clubs de Champions Cup sont répartis dans deux poules de douze mais ne joueront que quatre matchs, en aller-retour contre deux adversaires. Et Clermont, Lyon et Bordeaux-Bègles ont donc hérité de clubs sud-africains. Le champion de France Montpellier défiera quant à lui les London Irish et les Ospreys, alors que le champion d'Europe La Rochelle jouera Northampton et l'Ulster. Les huit premiers de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale, sur un match sec et pas en aller-retour comme cette saison. Concernant la Challenge Cup, la formule est désormais presque la même que sa grande soeur, même si ce sont seulement les six premiers qui rallieront les huitièmes, en plus de quatre recalés de la Champions Cup. Et en Challenge Cup, que Lyon a gagnée la saison passée (ce qui lui a offert une place en Champions Cup), Pau et le Stade Français sont les clubs français qui auront droit à un déplacement dans l'Hémisphère Sud.



CHAMPIONS CUP 2022/2023



POULE A (adversaires entre parenthèses)

Castres Olympique (Exeter Chiefs, Edinburgh Rugby)

Saracens (Lyon, Edinburgh Rugby)

Bulls (Exeter Chiefs, Lyon)

Union Bordeaux-Begles (Gloucester Rugby, Sharks)

Harlequins (Racing 92, Sharks)

Leinster Rugby (Racing 92, Gloucester Rugby)

Racing 92 (Harlequins, Leinster Rugby)

Gloucester Rugby (Union Bordeaux-Begles, Leinster Rugby)

Sharks (Union Bordeaux-Begles, Harlequins)

Lyon (Saracens, Bulls)

Exeter Chiefs (Castres Olympique, Bulls)

Edinburgh Rugby (Castres Olympique, Saracens)



POULE B (adversaires entre parenthèses)

Montpellier Hérault Rugby (London Irish, Ospreys)

Leicester Tigers (ASM Clermont Auvergne, Ospreys)

Stormers (ASM Clermont Auvergne, London Irish)

Stade Toulousain (Sale Sharks, Munster Rugby)

Northampton Saints (Stade Rochelais, Munster Rugby)

Ulster Rugby (Stade Rochelais, Sale Sharks)

Stade Rochelais (Northampton Saints, Ulster Rugby)

Sale Sharks (Stade Toulousain, Ulster Rugby)

Munster Rugby (Stade Toulousain, Northampton Saints)

ASM Clermont Auvergne (Leicester Tigers, Stormers)

London Irish (Montpellier Hérault Rugby, Stormers)

Ospreys (Montpellier Hérault Rugby, Leicester Tigers)



EPCR CHALLENGE CUP 2022/2023



POULE A (adversaires entre parenthèses)

Glasgow Warriors (USAP, Bath Rugby)

RC Toulon (Zebre Parma, Bath Rugby)

Bristol Bears (Zebre Parma, USAP)

Connacht Rugby (CA Brive, Newcastle Falcons)

Cardiff Rugby (CA Brive, Newcastle Falcons)

CA Brive (Connacht Rugby, Cardiff Rugby)

Newcastle Falcons (Connacht Rugby, Cardiff Rugby)

Zebre Parma (Bristol Bears, RC Toulon)

USAP (Glasgow Warriors, Bristol Bears)

Bath Rugby (Glasgow Warriors, RC Toulon)



POULE B (adversaires entre parenthèses)

Scarlets (Aviron Bayonnais, Cheetahs)

Section Paloise (Dragons, Cheetahs)

Wasps (Aviron Bayonnais, Dragons)

Lions (Stade Français Paris, Worcester Warriors)

Benetton Rugby (Stade Français Paris, Worcester Warriors)

Stade Français Paris (Lions, Benetton Rugby)

Worcester Warriors (Lions, Benetton Rugby)

Dragons (Section Paloise, Wasps)

Aviron Bayonnais (Scarlets, Wasps)

Cheetahs (Scarlets, Section Paloise)



Dates de la saison 2022/2023

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars/ 1er /2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale de l’EPCR Challenge Cup : vendredi 19 mai 2023; Aviva Stadium, Dublin

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023; Aviva Stadium, Dublin