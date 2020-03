Coupe d’Europe - Coronavirus : Les quarts de finale reportés

EPCR quarter-final matches postponed.

Full statement 🔽https://t.co/db0MxobIGh



— Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) March 16, 2020

Si l’EPCR (L’European Professional Club Rugby, qui organise les deux principales compétitions européennes de clubs) avait assuré la semaine dernière que les quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup, programmés les 3, 4 et 5 avril, auraient bien lieu,, alors que l’épidémie de coronavirus continue à progresser en Europe."En raison de l'inquiétude croissante sur la santé publique due à la pandémie de COVID-19, il a été décidé aujourd'hui (lundi 16 mars, ndlr), pendant une conférence téléphonique, de reporter les huit rencontres en question et de suspendre la saison des compétitions européennes, a-t-on appris dans un communiqué.. Les informations sur les phases à élimination directe des compétitions seront communiquées à toutes les parties prenantes dès que possible."Des quarts de finale qui concernent six clubs français : Toulouse, Clermont et le Racing, qui doivent s’affronter, en Champions Cup, et Toulon, Castres et Bordeaux-Bègles en Challenge Cup.