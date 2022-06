Cinq équipes sud-africaines intègrent la Champions Cup et la Challenge Cup !

"Une perte d'identité", pour le président de La Rochelle

, a annoncé ce jeudi l'EPCR, qui n'avait jamais caché son désir d'ouvrir les deux compétitions à des équipes d'Afrique du Sud. La prochaine édition de la Champions Cup, remportée cette année par La Rochelle, battu en finale par Toulouse l'année dernière, verra donc, qui disputaient depuis l'année dernière l'United Rugby Championship aux côtés de provinces galloises, irlandaises, italienne et écossaises et qui ont décrocher leur billet via cette épreuve, viser le titre fraîchement remporté par les Maritimes. Le Challenge européen, qui affiche désormais le nom du LOU à son palmarès, hébergera quant à lui désormais parmi les équipes de départ, qui ont terminé en douzième position de la dernière saison de l'United Rugby Championship."Ces arrivées apporteront à nos tournois une touche de rugby de l'hémisphère Sud vraiment intéressante, des joueurs de renommée mondiale et de nouveaux supporters. Il s'agit d'une étape cruciale pour concrétiser notre vision du développement du rugby et de nos propres tournois, en continuant d'offrir des revenus commerciaux solides à nos ligues et en créant un niveau toujours plus élevé de matches passionnants pour nos fans. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de placer la barre encore plus haut la saison prochaine, avec des matches joués par des vainqueurs sud-africains de la Coupe du monde, en plus des stars européennes qui font déjà vibrer les stade", se félicite le président de l'EPCR Dominic McKay, dontUn enthousiasme loin d'être partagé par tout le monde. Ainsi, le président de La Rochelle Vincent Merling voit "une perte d'identité" évidente dans cette nouvelle formule ouverte aux Sud-Africains.