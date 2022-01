Champions Cup : Une réunion la semaine prochaine pour évoquer la suite

Huit matchs concernés

Un jour sans fin… Comme il y a un an, la Coupe d’Europe de rugby est perturbée par la crise sanitaire et les différents protocoles mis en place des deux côtés de la Manche pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Alors que la première journée a été amputée d’un match de Champions Cup, et que la deuxième a été amputée de deux matchs de Champions Cup et un match de Challenge Cup, et que cinq matchs de Champions Cup et deux de Challenge Cup ont été reportés à une date encore inconnue, qu’en sera-t-il de la troisième journée, prévue les 14, 15 et 16 janvier ? On en saura plus dans quelques jours. Une réunion va en effet se tenir en début de semaine prochaine au Centre interministériel de crise, comme l’a expliqué le ministère des Sports ce jeudi. «». Le sport professionnel étant considéré comme un « motif impérieux » pour se rendre en Grande-Bretagne, la période d’isolement pourrait donc être adaptée à la situation.De nombreuses confrontations franco-britanniques sont prévues lors de la troisième journée des Coupes d’Europe :Et sans compter les éventuels reports ou annulation dus à de trop nombreux cas de covid au sein des effectifs... Il faudra sans doute aussi déjà statuer sur la quatrième journée, qui se déroulera le week-end suivant. Depuis le début de la saison, seules 14 équipes de Champions Cup sur 22 ont pu jouer leurs deux matchs, et 6 sur 15 en Challenge Cup.