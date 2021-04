Champions Cup : Une formule identique la saison prochaine

En raison de la crise sanitaire et économique, l’EPCR avait décidé de qualifier 24 équipes pour la Champions Cup cette saison, contre 20 en temps normal. Ces équipes ont ensuite été réparties en deux poules de douze, avec des huitièmes, des quarts, des demies et une finale. Cette formule sera reconduite la saison prochaine par l’EPCR, selon les informations de RMC et de L’Equipe. Comme en 2020, huit équipes de Top 14, huit de Premiership et huit de Pro 14 seront donc qualifiées. A part Agen, d’ores et déjà relégué en Pro D2 alors qu'il lui reste six matchs à jouer, toutes les équipes françaises peuvent donc encore mathématiquement rêver de finir dans le Top 8 et donc de jouer la plus grande compétition européenne la saison prochaine. A moins que Montpellier ne gagne la Challenge Cup (le MHR joue sa demi-finale samedi à Bath), ce qui qualifiera les Héraultais d’office pour la prochaine Champions Cup. Il faudrait alors que les autres équipes terminent dans le Top 7.

Quid des équipes sud-africaines de Pro 14 ?

Pour la Challenge Cup, si la formule reste la même, alors six clubs français, quatre clubs anglais, deux clubs italiens et deux clubs gallois seront qualifiés pour la phase de poules en 2021-22, et huit équipes de Champions Cup seront reléguées en Challenge Cup à l’issue de la phase de poules. Il reste tout de même un détail d’importance à régler. Est-ce que les quatre franchises sud-africaines qui vont intégrer le Pro 14 la saison prochaine (Sharks, Bulls, Lions et Stormers) pourront jouer cette Champions Cup 2021-22 ? Ce sont les dirigeants irlandais, italiens, gallois et écossais du Pro 14 qui vont en décider prochainement. En espérant que la prochaine Champions Cup puisse se dérouler avec le nombre de matchs prévus, et qu’il ne faille pas annuler deux journées de la phase de poules comme cette année en raison du variant anglais…