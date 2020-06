Champions Cup : Une compétition à 24 clubs à l'étude ?

Huit clubs français parmi les 24 qualifiés ?

Lors de la saison 2020-2021, la Champions Cup pourrait ressembler en rien à celle connue depuis sa création. En effet, alors que le directeur général de l’EPCR Vincent Gaillard avait confirmé à la mi-mai des discussions afin de remodeler les compétitions pour les adapter à la situation particulière née de la crise sanitaire et du report à l’automne des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de l’édition 2019-2020 des deux compétitions que sont la Champions Cup et la Challenge Cup, des décisions pourraient être prises dès mercredi prochain par le Conseil d’Administration de l’EPCR. Et, selon une information de l’AFP, le changement de format promet d’être drastique, au moins pour une saison.

Habituellement disputée par 20 clubs, la Champions Cup dans sa formule 2020-2021 devrait s’ouvrir à 24 clubs. Mais il ne serait pas question d’instaurer une sixième poule de quatre équipes pour conserver le format qui a fait ses preuves depuis de longues années. En effet, si tous les détails ne sont pas encore finalisés, ces 24 équipes issues du Top 14, de la Premiership anglaise et du Pro 14 regroupant les équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes, seraient réparties en deux poules de douze équipes.

Un tel format, où toutes les équipes d'une poule ne s'affronteraient toutefois pas, permettrait ainsi aux trois championnats de qualifier huit équipes, enlevant alors un poids des épaules de la LNR, tiraillée en interne sur les modalités de qualification européenne à la suite d’une saison interrompue avant d’être arrivée à son terme. Une LNR qui, dès jeudi prochain, organisera un Comité Directeur durant lequel la question des places européennes sera à n’en pas douter au menu.