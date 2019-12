Champions Cup : Un nouveau format à l'étude

Les droits TV ne font pas encore débat. Pourtant, les instances européennes seraient en pleine réflexion pour modifier le format de la Coupe d’Europe à partir de 2022, soit la date de fin des contrats de diffusion. Le média britannique The Guardian évoque ce lundi un possible changement au sein de la Champions Cup, plus grande compétition de clubs sur le Vieux Continent. Les instances européennes souhaiteraient réduire le nombre de formations engagées pour passer de 20 à 18. Ainsi, de cinq poules de quatre clubs, on passerait à six poules de trois avec une équipe de Top 14, une autre de Premiership et enfin une dernière de Ligue Celte dans chaque groupe.

Quid de la Challenge Cup ?

Un nouveau format qui empêcherait les clubs d’un même pays de s’affronter lors du premier tour comme c’est par exemple le cas cette saison entre le Stade Toulousain et Montpellier (poule 5), Exeter et Sale (poule 2) ou encore le Munster et les Ospreys (poule 4). De plus, les demi-finales pourraient être disputées en deux temps avec un match aller et un autre retour, comme c’est le cas en Coupe d'Europe de football. Des modifications qui devraient rendre la compétition plus rentable et plus attractive. En revanche, aucune modification n'a été évoquée concernant la Challenge Cup qui devrait récupérer deux équipes avec cette nouvelle organisation et dont le format actuel fait débat avec le peu de clubs intéressés par la compétition.