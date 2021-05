Champions Cup : Trois Toulousains et deux Rochelais nommés pour le titre de joueur de l’année

Voici la liste des cinq stars du rugby européen toujours en lice pour le prix #EPOTY2021 ! 😍



️1️⃣ @GregAlldritt

2️⃣ @Dupont9A

3️⃣ @jeromekaino

4️⃣ Julien Marchand

5️⃣ Will Skelton



pic.twitter.com/8hKHC2VUj0

— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 4, 2021

Qui pour succéder à Nakarawa ?

Le palmarès

La finale de la Champions Cup opposera deux clubs français cette saison, et ce sont logiquement cinq joueurs évoluant dans ces deux équipes qui sont nommés pour être sacrés joueur de l’année de la plus grande compétition européenne de rugby. Il s’agit des Toulousains Antoine Dupont (4 matchs, 4 essais), Jerome Kaino (3 matchs) et Julien Marchand (3 matchs, 1 essai), et des Rochelais Grégory Alldritt (4 matchs, 2 essais) et Will Skelton (4 matchs, 1 essai). Quinze joueurs étaient nommés au départ et ils sont désormais cinq, suite aux choix effectués par un jury d’experts (Erik Bonneval de beIN Sports, Bryan Habana de Channel 4, Sonja McLaughlan de BBC Radio 5 Live, Alan Quinlan de Virgin Media et Dimitri Yachvili de France Télévisions) et 20 000 fans ayant voté en ligne.. Reste à savoir si le gagnant jouera pour l’équipe victorieuse et signera donc un magnifique doublé, ou pour l’équipe battue et recevra donc un lot de consolation…Quoiqu’il en soit, ce sera la cinquième fois qu’un joueur d’un club français recevra ce trophée créé en 2010, après Jonny Wilkinson en 2013 avec Toulon, Steffon Armitage en 2014 avec Toulon, Nick Abendanon en 2015 avec Clermont et Leone Nakarawa en 2018 avec le Racing 92.: Sam Simmonds (Exeter Chiefs): Alex Goode (Saracens): Leone Nakarawa (Racing 92): Owen Farrell (Saracens): Maro Itoje (Saracens): Nick Abendanon (ASM Clermont Auvergne): Steffon Armitage (RC Toulon): Jonny Wilkinson (RC Toulon): Rob Kearney (Leinster Rugby): Sean O’Brien (Leinster Rugby): Ronan O’Gara (Munster Rugby – meilleur joueur des 15 premières années des tournois de rugby des clubs européens)