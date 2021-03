Champions Cup - Toulouse : Elstadt interdit de déplacement en Irlande

Beaucoup d'absents à Toulouse

Samedi après-midi (16h00 heure française), le Stade Toulousain se déplace en Irlande, sur le terrain du Munster pour son huitième de finale de Champions Cup qui, cette saison, se déroule sur un match sec (tout comme les quarts de finale le week-end suivant). Mais les Toulousain seront privés de leur troisième ligne Rynhardt Elstadt. Le Sud-Africain 31 ans n’est pas blessé ni suspendu mais il est…sud-africain et cela pose problème aux autorités irlandaises. En effet, le gouvernement irlandais impose une quarantaine de deux semaines en Europe avant de pouvoir rentrer dans le pays pour toute personne ayant séjourné en Afrique du Sud récemment, par crainte du variant sud-africain.Au Royaume-Uni, la quarantaine est de douze jours, et cela fera justement douze jours ce week-end qu’Elstadt est revenu eu Europe, mais il faut attendre deux jours supplémentaires pour pouvoir rentrer en Irlande, et ce sera donc trop court pour le troisième ligne.« Il avait une septaine à respecter avant de reprendre une activité, puis dix jours pour retrouver l’entraînement. Il est dans les clous. Mais on a reçu le nouveau règlement de l’EPCR qui s’adapte au gouvernement irlandais qui interdit sa venue », a expliqué Ugo Mola, l’entraîneur toulousain, en conférence de presse. Ce forfait est un nouveau coup pour les Rouge et Noir, Elstadt ayant déjà joué treize matchs cette saison toutes compétitions confondues, et marqué trois essais.En cas de victoire samedi, Toulouse se déplacera chez les Wasps ou à Clermont en quart de finale.