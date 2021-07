Champions Cup : Toulouse avec les Harlequins, La Rochelle avec le Leinster

Mise en place la saison passée suite à la pandémie de coronavirus qui a bouleversé les calendriers, la nouvelle formule de la Champions Cup est reconduite pour l'exercice 2021-22, et le tirage au sort de la phase de poules s'est déroulé ce mercredi à Lausanne. Les huit meilleurs clubs de Top 14 (Montpellier, vainqueur de la Challenge Cup, ayant pris la place de Toulon, huitième de Top 14), de Pro 14 et de Premiership ont été répartis en deux poules de douze, dont les huit premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale à l’issue des quatre journées de la phase de poules. Avant le tirage, les équipes ont été placées dans des chapeaux en fonction de leurs résultats de la saison passée, et les clubs du chapeau 1 affronteront ceux du chapeau 4 qui ne font pas partie de leur championnat, en matchs aller-retour, tandis que les clubs du chapeau 2 affronteront ceux du chapeau 3. Concrètement, Toulouse, le champion d’Europe en titre, qui a été placé dans la poule B et appartenait au chapeau 1, sera opposé aux Wasps et à Cardiff dans une double-confrontation. Toujours dans cette poule B, Bordeaux-Bègles affrontera Leicester et les Scarlets, alors que le Stade Français sera opposé à Bristol et au Connacht et Castres aux Harlequins et au Munster. Ces deux dernières équipes seront, en plus de Toulouse, les favorites du groupe, avec leur statut respectif de champion d’Angleterre et vice-champion de Pro 14.

La Rochelle affrontera Northampton et les Ospreys

Du côté de la poule A, La Rochelle, vice-champion d’Europe en titre et placé dans le chapeau 1, défiera Bath et Glasgow. Toujours dans cette même poule, le Racing 92 sera opposé à Northampton et aux Ospreys, alors que Clermont affrontera Sale et l’Ulster. Montpellier, placé dans le chapeau 4, a hérité des deux gros morceaux de la poule, le Leinster champion de Pro 14 et le vice-champion d’Angleterre Exeter. Les matchs de poules se dérouleront entre le 10 décembre et le 23 janvier, puis les huitièmes de finale auront lieu en matchs aller-retour en avril, puis les quarts, les demies et la finale en mai. Si tout va bien, les finales de Coupes d’Europe se dérouleront à l’Orange Vélodrome de Marseille les 27 et 28 mai. En espérant que la pandémie de coronavirus ne vienne pas tout gâcher une fois de plus. La saison passée, seules deux journées de la phase de poules au lieu de quatre avaient pu se dérouler, et les finales avaient été délocalisées à Twickenham.



CHAMPIONS CUP 2021/22

Phase de poules (du 10 décembre 2021 au 23 janvier 2021)

Poule A

La Rochelle (FRA)

Exeter (ANG)

Leinster (IRL)

Racing 92 (FRA)

Sale (ANG)

Ulster (IRL)

Clermont (FRA)

Northampton (ANG)

Ospreys (PdG)

Montpellier (FRA)

Bath (ANG)

Glasgow (ECO)



Poule B

Toulouse (FRA)

Harlequins (ANG)

Munster (IRL)

Bordeaux-Bègles (FRA)

Bristol (ANG)

Connacht (IRL)

Stade Français (FRA)

Leicester (ANG)

Scarlets (PdG)

Castres (FRA)

Wasps (ANG)

Cardiff (PdG)



>>> Les huit premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, les quatre derniers sont reversés en Challenge Cup.