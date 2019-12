Champions Cup : Sanction légère à l'encontre de Steve Diamond

Steve Diamond s’en sort plutôt bien. Le directeur du rugby de Sale a vu la Commission de Discipline de l’EPCR le sanctionner de manière relativement légère après sa sortie médiatique au terme du match de Champions Cup entre son équipe et Exeter. Au sortir de la pelouse après la défaite à domicile des Sharks, Steve Diamond s’en était pris verbalement aux arbitres français de la rencontre : « Je viens de leur dire : « Good game » (bon match). J’ai dit : ‘Vous avez fait un match fantastique, vos juges de touche ont été brillants’. J’espère que cela arrivera jusqu’à ceux qui les évaluent et que nous ne reverrons plus jamais les bâtards à Manchester ». Des propos qui ont créé une polémique même si le directeur du rugby de Sale avait tenté de justifier ses propos en les camouflant en blague.

L’EPCR n’a pas apprécié la « blague »

Mais cette justification n’a visiblement pas suffi à la Commission de Discipline de l’EPCR qui a sanctionné Steve Diamond à l’issue de sa convocation ce lundi. Il a, en effet, été officiellement averti par l’instance mais également condamné à payer une amende de 3000 euros. La Commission a assuré avoir pris en compte le fait que le directeur de rugby des Sale Sharks avait « rapidement avoué s'être mal comporté » mais également « présenté ses excuses publiques à plusieurs reprises à l'équipe des officiels du match ». Des circonstances atténuantes qui lui permettent d’éviter une sanction bien plus lourde, à l’image des sanctions à l’encontre de Mourad Boudjellal il y a plusieurs saisons.