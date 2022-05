Champions Cup (Quarts de finale) : Danty forfait contre Montpellier

⚠️Forfait, @DantyJonathan ne pourra pas tenir sa place demain à Deflandre. @RonanOGara10 a donc dû procéder à quelques ajustements à la veille de la rencontre. Découvrez la nouvelle compo 👇 #SRvMHR #ChampionsCup #FievreSR https://t.co/Q7phT5gUFz

— Stade Rochelais (@staderochelais) May 6, 2022

Le XV de départ rochelais réajusté

Gros coup dur pour le club de La Rochelle. Ce vendredi, le centre international français, comme annoncé par sa formation elle-même, via son compte Twitter officiel, alors que son club doit disputer son quart de finale de Champions Cup, ce samedi soir à 18h30, face à un autre club français, à savoir Montpellier. Pourtant, au départ, Danty avait ainsi bel et bien été annoncé titulaire.Dans son communiqué officialisant cette nouvelle, le club maritime indique ainsi notamment : "Forfait, Jonathan Danty ne pourra pas tenir sa place demain (ndlr : ce samedi) à Deflandre. Ronan O'Gara a donc dû procéder à quelques ajustements à la veille de la rencontre.Jules Favre prend sa place dans le XV de départ, à l'aile. Dillyn Leyds, de son côté, passe de l'aile à l'arrière. C'est Pierre Boudehent qui prendra place sur le banc, avec le numéro 22." Toutefois, dans ce fameux même communiqué, aucune information ne précise la nature du forfait de Danty.: Leyds - Favre, Sinzelle, Botia, Rhule - (o) West, (m) Kerr-Barlow - Vito, Alldritt (c), Liebenberg - Picquette, T.Lavault - Atonio, Bourgarit, Priso.: F.Bosch, Wardi, Sclavi, Sazy, M.Haddad, Retière, P.Boudehent, P.Popelin.