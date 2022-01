Champions Cup : L'EPCR va se réunir pour évoquer un changement de format

La situation apparaît inextricable. Avec un calendrier très chargé et ne laissant que peu de marge de manœuvre, l’EPCR devrait être contrainte de transiger avec le format de ses compétitions pour la deuxième saison de suite. Si l’instance européenne a confirmé que les deux journées prévues sur les deux prochains week-ends devraient se disputer dans les meilleures conditions malgré le contexte sanitaire, la question des matchs de la 2eme journée devant trouver une nouvelle date se pose. Selon les informations de RMC Sport, ce sujet devrait être au cœur des discussions lors d’une réunion du Conseil d’Administration de l’EPCR et la solution la plus probable reste une modification du format de la Champions Cup afin de libérer au moins une date pour y disputer les cinq rencontres en attente, qui s’ajoutent à celles de Challenge Cup tout en évitant de nouvelles annulations.

Les huitièmes de finale revus et corrigés ?

Une des solutions pourrait être celle mise en avant par les dirigeants de la Ligue Nationale de rugby. Cette dernière a très vite proposé que les huitièmes de finale, qui devaient se disputer sur un format inédit de matchs aller-retour en mars et avril prochains, soient finalement joués sur une seule rencontre. Ainsi, une date serait libérée et permettrait d’y glisser les matchs de Champions Cup reportés en décembre dernier. Toutefois, comme les statuts de l’EPCR l’indiquent, un tel changement du format de la principale compétition européenne de clubs va nécessiter un accord unanime entre la LNR, Premiership Rugby, le United Rugby Championship et l’EPCR, organisateur des Coupes d’Europe. Si l’objectif avoué de l’instance européenne est de « conserver une grande flexibilité en raison de la menace persistante », selon une source citée par RMC Sport, il a déjà été écarté l’idée d’imposer des doublons durant le Tournoi des 6 Nations, qui devrait permettre de remettre à jour le calendrier du Top 14.