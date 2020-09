Champions Cup : Le Racing 92 retourne en finale !

Russell - Vakatawa - Imhoff, trio gagnant

Une finale 100% française



Troisième chance pour le Racing 92 ! Battu en finale de la Champions Cup en 2016 par les Saracens et en 2018 par le Leinster, le club francilien aura droit à une nouvelle finale en année paire ! Les Ciel et Blanc ont en effet décroché leur qualification en battant les Saracens sur le score de 19-15 ce samedi. Eliminé en quarts de finale en 2015 par le club anglais, et donc battu en finale l’année d’après, le Racing 92 a pris une éclatante revanche, même s’il a souffert.Devant le petit millier de spectateurs réunis à la Paris La Défense Arena (qui s’était transformée de salle de boxe à stade rugby pendant la nuit), les Ciel et Blanc ont été les seuls à marquer un essai. Juan Imhoff a en effet été le héros de la partie, en marquant à la 76eme minute alors que les Saracens menaient 15-12. Comme souvent, c’est Finn Russell qui a débloqué la situation, avec une chandelle.Sans doute l’un des plus importants. Jusque-là, la défense anglaise s’était avérée infranchissable, et seuls Teddy Iribaren et Maxime Machenaud avaient marqué des points, sur pénalité (11eme, 31eme, 41eme et 68eme). En face, les Saracens n’avaient pas réussi à entrer dans les 22 non plus, et seul Alex Goode avait inscrit son nom au tableau d’affichage, avec cinq pénalités (23eme, 30eme, 43eme, 48eme et 54eme).Imhoff a donc débloqué la situation, et le Racing a parfaitement tenu jusqu’au coup de sifflet final pour s’offrir cette troisième finale et mettre fin au règne des Saracens, le champion en titre, qui va désormais être rétrogradé en deuxième division anglaise pour non-respect du fair-play financier. Le 17 octobre prochain, dans un lieu qui reste à déterminer, le Racing 92 affrontera Exeter ou le Stade Toulousain. Pour enfin remporter sa première Coupe d’Europe ?- Saracens (8) : 19-15Exeter Chiefs (2) -Pour chacune des deux demi-finales, l’équipe la mieux classée à l’issue de la phase de poules aura l’avantage de jouer la rencontre sur son territoire dans un stade désigné par l’EPCR.- Vainqueur Exeter Chiefs -