Champions Cup : Le lieu de la finale déterminé par l'EPCR

🚨 Voici la confirmation de la date, du stade et du coup d’envoi pour la finale de cette saison ! 🚨

Deux équipes en quête d'un premier titre de Champions Cup, les @ExeterChiefs affronteront le @racing92 à Ashton Gate 🙌 pic.twitter.com/kXiITkNFCf



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) September 26, 2020

Simmonds heureux de jouer « à domicile »

L’EPCR l’avait annoncé. En raison de la crise sanitaire, les finales de l’édition 2019-2020 de la Champions Cup et de la Challenge Cup ne pourront pas être organisées sur un seul site durant le même week-end, en l’occurrence, à Marseille. Alors que la cité phocéenne a désormais rendez-vous en 2021 pour accueillir la conclusion des compétitions européennes de rugby, le club qualifié pour la finale ayant eu les meilleurs résultats lors de la phase de groupes, selon le classement ayant permis de déterminer les affiches des quarts de finale, pourra jouer sur son territoire la finale. Alors qu’en Challenge Cup, une qualification ce samedi de Toulon aux dépens de Leicester pourrait permettre au RCT de disputer la finale à domicile, l’EPCR a déjà statué concernant la Champions Cup.Tous deux qualifiés ce samedi, les Exeter Chiefs et le Racing 92 savent désormais sur quelle pelouse ils vont s’expliquer pour le titre européen. En effet, l’EPCR a fixé la finale de la Champions Cup au samedi 17 octobre prochain, coup d’envoi à 17h45, sur la pelouse de l’Ashton Gate Stadium de Bristol. Un stade qui se situe à seulement une centaine de kilomètres d’Exeter. Un choix qui a ravi Joe Simmonds, le capitaine des Chiefs. « On a de la chance, c'est à une heure et demie de route et on peut prendre ça comme un match à domicile pour nous, alors que le Racing doit faire le déplacement jusqu'ici, a confié l’ouvreur des Chiefs. On a eu quelques expériences douloureuses ces dernières années en perdant des finales, mais le match d'aujourd'hui (samedi) montre qu'on a faim. » Un choix qui devrait rendre la vie du Racing 92 un peu plus compliquée en raison des mesures sanitaires imposées par les autorités britanniques.