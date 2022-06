Champions Cup : L'arrivée des Sud-Africains enchante Travers, un peu moins Chavancy

Les meilleures équipes sud-africaines ✅

Des joueurs de classe mondiale ✅

Des quarts de finalistes d’URC ✅#ChampionsCup ✅

Bienvenue aux @THESTORMERS, aux @BlueBullsRugby et aux @SharksRugby - nous sommes pressés de vous accueillir dans notre compétition 💪 pic.twitter.com/RQITWFafCX



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) June 2, 2022

Chavancy : « Me dire que les Stormers peuvent être champions d’Europe… »

C’est une annonce qui ne laisse personne indifférent. Après avoir intégré l’United Rugby Championship (URC), cinq formations sud-africaines vont participer dès la saison prochaine à la Challenge Cup et à la Champions Cup. Si les ligues, actionnaires de l’EPCR, se sont félicitées de cette évolution, elle fait également grincer des dents. Du côté du Racing 92, il y a les deux sons de cloche. Présent ce vendredi en conférence de presse, Laurent Travers a pris soin de se focaliser sur l’aspect sportif. « Je laisse de côté la politique et je ne parle que de l'aspect sportif, a confié le manager du club francilien, qui affronte Toulon ce dimanche dans le cadre de la 26eme et dernière journée du Top 14. Être confronté à de grosses équipes, c'est toujours intéressant et j'imagine attrayant. » Toutefois, l’ancien alter-ego de Laurent Labit a confié qu’il « faudrait peut-être changer l'intitulé de cette compétition. Parce que Coupe d'Europe, là… ».Capitaine du Racing 92, trois fois finaliste de la Champions Cup, Henry Chavancy fait partie de ceux qui sont moins convaincus à l’idée d’affronter des équipes venues d’Afrique du Sud dans le cadre d’une compétition initialement européenne. « Je ne vois pas ça d'un très bon oeil, a ainsi déclaré le trois-quarts centre du club francilien. Me dire que les Stormers peuvent être champions d'Europe, c'est, comme dire... étonnant, ou spécial. Cela risque de dénaturer l'histoire de cette compétition. » Toutefois, Henry Chavancy est conscient que la décision est désormais prise et rien ne pourra faire changer la situation. « Maintenant, je sais bien qu'il faut vivre avec son temps et que l'avenir me donnera peut-être tort », a-t-il conclu. Il reste maintenant à attendre le tirage au sort pour savoir qui devra aller dans l’Hémisphère Sud pour y défier les Stormers, les Bulls et les Sharks en Champions Cup, mais également les Cheetahs et les Lions en Challenge Cup.