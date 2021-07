Champions Cup : La date du tirage au sort fixée par l'EPCR

Le tirage au sort des poules de la Champions Cup marquera la première étape de la saison 2021/2022 qui se terminera par la finale à Marseille 🤩

Il sera organisé à Lausanne, en Suisse, le mercredi 21 juillet à 13h00 🗓



En savoir plus ici 👉 https://t.co/B8oTJoTzlB pic.twitter.com/PwOIj6ToQG



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) July 2, 2021

Castres et Montpellier ont tout à craindre du tirage

La saison de Champions Cup démarrera dès le 21 juillet. Alors que la première des quatre journées de la phase de poules n’aura pas lieu avant les 10, 11 et 12 décembre prochain, l’EPCR a confirmé ce vendredi que le tirage au sort aura lieu dans un peu moins de trois semaines à l’occasion d’une cérémonie organisée à Lausanne. A cette date, les 24 clubs engagés seront répartis en deux poules de douze équipes mais chaque formation engagée n’en affrontera que deux autres, obligatoirement issues des deux autres championnats concernés par la Champions Cup (Top 14, Premiership et Pro14). Pour former les quatre chapeaux de six équipes, l’instance européenne s’est basée sur le classement de chacun des championnat avec les deux premiers dans le chapeau 1 et ainsi de suite. Autrement dit, les récents finalistes du Top 14, Toulouse et La Rochelle, seront « têtes de série » pour ce tirage au sort.Selon la procédure mise en place par l’EPCR, ces deux clubs ne pourront affronter que des équipes issues du chapeau 4 mais n’évoluant pas en Top 14, c’est à dire Bath, les Wasps, Cardiff et/ou les Glasgow Warriors, évitant ainsi Castres et Montpellier. Ces deux clubs, pour leur part, regarderont avec anxiété ce tirage au sort. En effet, Castrais et Montpelliérains affronteront les Harlequins, Exeter, le Leinster et/ou le Munster. La même procédure s’appliquera aux chapeaux 3 et 3 qui, respectivement, concerneront le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont et le Stade Français Paris. Une fois le tirage au sort effectué, chaque club saura quel sera son programme pour les quatre journées prévues en décembre et janvier prochain. Le classement de chacune des deux poules permettra d’établir le programme des huitièmes de finale, qui seront disputés sous la forme de matchs aller-retour en avril 2022.