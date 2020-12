Toulon battu sur forfait ?



📰Communiqué de Presse – SCARLETS / TOULON : Des conditions sanitaires non réunies pour la tenue du match.https://t.co/n9xgKuDaBT

Nouveau coup de théâtre lors de cette 2eme journée de Champions Cup. Après les annulations des rencontres Glasgow Warriors - Lyon et Toulouse - Exeter mercredi, puis de La Rochelle - Bath jeudi, une quatrième rencontre ne se jouera pas ce week-end.« Malgré ce contexte éminemment délicat, l’EPCR, avec l’approbation de la Fédération galloise de rugby, a souhaité maintenir le match Scarlets - Toulon. Le président Bernard Lemaitre a abondamment échangé avec le directeur général de l’EPCR Vincent Gaillard. Il a précisé que les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour maintenir l’organisation de cette rencontre, la santé des joueurs du staff et de leurs familles étant primordiale », peut-on notamment lire dans le communiqué publié par le club français.Bien que maintenue par l'instance qui gère la coupe d'Europe, la rencontre ne se disputera probablement pas ce week-end. Le RCT aurait même déjà quitté Llanelli pour rentrer en France, d'après Rugbyrama. «», rapporte également le communiqué des Varois, qui pourraient donc bien perdre ce match par forfait (28-0) et déclencher un nouveau scandale. « En ce qui concerne le match de Champions Cup de ce soir contre Toulon, nous ferons une déclaration complète sous peu en collaboration avec l'EPCR, les organisateurs du tournoi », ont pour leur part déclaré les Scarlets. Comme pour les trois autres rencontres, la décision de l'EPCR ne devrait pas tarder à tomber au sujet du résultat final de ce match.