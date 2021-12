Champions Cup (J2) : Le match Montpellier-Leinster menacé par le covid

Quatre cas au Leinster également

Lors de la première journée de Champions Cup, une seule équipe a été contrainte de déclarer forfait en raison de trop nombreux cas de coronavirus, les Scarlets, ce qui a donc offert une victoire à cinq points sur tapis vert (28-0) à Bristol. La deuxième journée se déroule le week-end prochain et un match suscite l’inquiétude ce lundi : Montpellier-Leinster, prévu vendredi à 21h00 au GGL Stadium., selon RMC Sport. Si bien que l’entraînement de ce matin a été interrompu, afin que tout le monde puisse rentrer chez soi, après avoir été testé une fois de plus. Afin de prendre un minimum de risques, les joueurs qui n’avaient pas fait le déplacement à Exeter s’entraîneront à part.Du côté du Leinster, vainqueur 45-20 de Bath, ce sont trois joueurs et un membre du staff qui avaient été testés positifs avant le match, et l’entraînement de ce lundi à été annulé pour permettre à tout l’effectif de se faire tester.Cela laissera également un peu de temps à l'EPCR, organisateur des Coupes d'Europe, pour définir un règlement précis en cas de forfait des deux équipes pour un même match, car pour le moment, cette situation n'est pas encore arrivée.