Champions Cup (J2) : Le LOU perd déjà presque tout espoir

On peut être leader du Top 14 après neuf journées mais se contenter d'un seul petit point après deux journées de Champions Cup. La marche semble bien haute pour le LOU, si brillant en championnat de France, mais qui galère sur le continent. Après leur défaite 25-14 à Northampton la semaine passée, les Lyonnais sont une nouvelle fois tombés sur plus fort, en s'inclinant 6-13 à Gerland face au Leinster. Le LOU, beaucoup trop approximatif, est rentré aux vestiaires en étant mené 10-0, après avoir encaissé un essai de Max Deegan à la 22eme, après un bon travail des avants. Même la supériorité numérique à la 27eme minute suite au carton jaune de Jordan Larmour n'a pas permis aux Lyonnais d'inscrire le moindre point.

Il faudra un miracle pour rallier les quarts

Ils sont revenus avec de meilleurs intentions en deuxième période et ont d'ailleurs inscrit deux pénalités par Jonathan Wisniewski, mais cela ne s'est pas avéré suffisant pour espérer repasser devant. Le LOU doit donc se contenter d'un point (le premier de son histoire en Champions Cup tout de même) et pointe à la dernière place du classement, loin derrière le Leinster et Northampton qui en comptent déjà neuf. Il faudra donc faire le plein lors de la double confrontation face à Trévise en décembre pour croire encore aux chances de qualification pour les quarts de finale. Mais il faudra sans doute un petit miracle.