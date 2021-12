Champions Cup (J1) : Les Scarlets déclarent forfait contre Bristol à cause du coronavirus

Alors qu'elle n'a pas encore commencé, la Champions Cup est déjà perturbée par le coronavirus. En effet, fortement touchés par cette nouvelle vague, les Scarlets ont été contraint de déclarer forfait ce mardi pour leur premier match, qui était prévu ce samedi à Bristol (18h30). De retour d'Afrique du Sud, l'équipe galloise basée à Llanelli, à savoir 32 joueurs et le staff, est actuellement confinée dans un hôtel en Irlande du Nord (à Belfast) et n'a pas eu d'autre choix pour préserver ses joueurs, dont l'isolement prendra fin ce vendredi, soit la veille d'affronter les Bears. Car, de son côté, l'EPCR n'a pas voulu entendre parler d'un possible report de la rencontre, alors que les Scarlets ne peuvent compter pour le moment que sur 14 joueurs (sept pros et sept espoirs). De ce fait, l'équipe anglaise va remporter le match 28-0 et aura donc cinq points dans le groupe B.

Scarlets are disappointed to announce that we have forfeited Saturday's @ChampionsCup round one match against @BristolBears due to player welfare concerns and the club’s inability to safely field a match-day squad