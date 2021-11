Champions Cup (J1) : Le Munster, bloqué en Afrique du Sud avec dix cas positifs, vers un forfait ?

La saison passée, la phase de poules de Champions Cup, qui présentait un tout nouveau format, s’était arrêtée au bout de deux journées sur les quatre initialement prévues, en raison de l’émergence du « variant anglais », qui avait déjà contraint à l’annulation de quatre rencontres. Nous n’en sommes pas encore là, mais la première journée de la Coupe d’Europe 2021-22, prévue la semaine prochaine, pourrait bien avoir du plomb dans l’aile. Les équipes du Munster et de Cardiff sont en effet toujours bloquées en Afrique du Sud, où elles ont disputé des matchs du United Rugby Championship (ex-Pro 14, le championnat des équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes, qui accueille des équipes sud-africaines depuis cette saison, ndlr), alors que celles des Scarlets et des Zebre, qui ont pu rentrer à temps, sont actuellement en quarantaine pour dix jours à l’hôtel à Belfast et à Parme. Dans quel état seront ces équipes pour débuter la Coupe d’Europe ? Un état sans doute pas optimal. En tout cas, l’EPCR, qui organise les Coupes d’Europe, ne semble pas prête à reporter les matchs, selon Planet Rugby. Les équipes ne pouvant pas s’aligner à temps devraient donc déclarer forfait, avec une défaite 28-0 à la clé.

Le Munster en galère



Pour le Munster, qui avait reçu l’autorisation de rentrer en Irlande lundi, la situation s’est même aggravée ce mardi, avec l’apparition de neuf cas positifs, qui viennent s’ajouter au cas positif détecté dimanche. « La dernière série de tests PCR a identifié neuf cas positifs. Le groupe, y compris le staff et les joueurs, déménagera dans l'hôtel de quarantaine désigné au Cap, rejoignant le premier joueur testé positif dimanche. Le groupe restant de 38 personnes a renvoyé des résultats négatifs et continue de s'isoler individuellement dans les chambres où ils sont basés depuis dimanche soir. Comme indiqué lundi par le gouvernement irlandais, ceux qui ont reçu des résultats négatifs ont l'autorisation de voyager des autorités sud-africaines.

En prenant toutes les précautions, l'équipe a terminé une autre série de tests PCR ce matin, la troisième en moins de 60 heures, et attendra les résultats avant les prochaines étapes. Les dix membres du groupe testés positifs resteront au Cap jusqu'à la fin de leur période d'isolement. Bien que les personnes aient été déçues de recevoir la nouvelle, elles se portent heureusement bien et continueront à être surveillées médicalement pour le moment. Nous comprenons qu'il s'agit d'une situation difficile et tenons à remercier les familles, les amis, les collègues et notre communauté de rugby pour les nombreux messages de meilleurs vœux », écrit le Munster sur son site Internet. Le club champion d’Europe 2006 et 2008 se trouve dans une belle galère…



Les matchs des quatre équipes concernées