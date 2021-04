Champions Cup (Demi-finales) : Avantage du terrain pour La Rochelle et Toulouse

Les affiches du dernier carré de la Champions Cup sont désormais connues. A peine la qualification de Toulouse à Clermont confirmée, Brian O’Driscoll et Lawrence Dallaglio ont effectué le tirage au sort sur le plateau de la chaîne britannique BT Sport. Avec trois clubs français conviés pour jouer le titre dans la « grande » Coupe d’Europe, la probabilité d’avoir deux affiches jouées en France était très importante. Et le suspense n’a pas duré très longtemps car La Rochelle a été tiré en premier, suivi de très près par le Leinster, seule formation n’étant pas issue du Top 14 encore en lice dans la compétition. Pour sa première au très haut niveau européen, le Stade Rochelais recevra au Stade Marcel-Deflandre le quadruple champion d’Europe et tombeur sur sa pelouse du tenant du titre, Exeter.

Toulouse aura l’honneur de jouer à domicile

A partir de là, la seule question était de savoir qui allait accueillir le choc franco-français qui sera joué le week-end des 1er et 2 mai prochain. Après avoir dominé le Munster puis Clermont à l’extérieur, Toulouse va retrouver son antre du Stade Ernest-Wallon à l’occasion des demi-finales. Pour leur troisième demi-finale de Champions Cup consécutive, les joueurs d’Ugo Mola recevront donc Bordeaux-Bègles, totalement novice à ce niveau de la compétition et qui a bénéficié de l’avantage du terrain en huitièmes face aux Bristol Bears puis en quarts contre le Racing 92, avec comme enjeu un billet pour la finale qui sera jouée sur un stade désigné par l’EPCR après le report d’un an supplémentaire des finales à Marseille, initialement prévues en 2020 puis décalées une première fois à 2021 avant d’être récemment retardées d’un an supplémentaire.

Montpellier pas verni

En amont du tirage au sort des demi-finales de la Champions Cup, les affiches du dernier carré de la Challenge Cup ont été déterminées par tirage au sort. Dernier club du Top 14 engagé dans la « petite » Coupe d’Europe après sa victoire ce samedi face au Benetton Trévise, Montpellier n’a pas vu le sort lui être favorable. En effet, les joueurs de Philippe Saint-André n’auront pas l’avantage du terrain pour ces demi-finales. Les Cistes iront sur la pelouse de Bath pour tenter de se qualifier pour leur deuxième finale dans cette compétition après leur titre acquis en 2016 face aux Harlequins. Le deuxième billet sera mis en jeu lors d’un match opposant les Leicester Tigers et l’Ulster.



CHAMPIONS CUP / DEMI-FINALES

Matchs les 1er et 2 avril 2021

La Rochelle - Leinster

Toulouse - Bordeaux-Bègles



CHALLENGE CUP / DEMI-FINALES

Matchs les 1er et 2 avril 2021

Leicester - Ulster

Bath - Montpellier