Champions Cup : Avec les quatre franchises... sud-africaines la saison prochaine ?

Le rugby mondial n'est pas loin de tomber sur la tête. Tandis qu'il est de plus en plus question d'autoriser prochainement des équipes n'ayant rien à voir avec l'épreuve, tels le Japon et l'Afrique du Sud, à participer au Tournoi dit encore aujourd'hui des 6 Nations, c'est maintenant au tour de l'une des autres compétitions-phares en Europe la Champions Cup de voir se profiler un chamboulement assez inimaginable. La saison prochaine, la reine des Coupes d'Europe qui ne devrait pas échapper cette année à l'un de nos représentants (sur les quatre équipes qualifiées pour le dernier carré, trois sont françaises) pourrait en effet accueillir des équipes venues d'... Afrique du Sud. Ce lundi, nos confrères de Midi Olympique révèlent ainsi que les quatre franchises sud-africaines du Super Rugby, à savoir les Sharks, les Stormers, les Lions et les Bulls pourraient faire leur entrée en Champions Cup en vertu d'un accord passé avec les équipes celtes sur fond de participation à la Rainbow Cup.

Les Sud-Africains en manque de compétition

Initialement, les quatre franchises en question devaient uniquement basculer dans l'hémisphère nord dans le but de participer à cette compétition qui regroupe quatre provinces irlandaises (Leinster, Munster, Ulster, Connacht), quatre régions galloises (Blues, Dragons, Ospreys, Scarlets), deux franchises italiennes (Zebre et Benneton) ainsi que deux clubs écossais (Glasgow et Edimbourg). Pour un total de seize équipes cette année, les Sud-Africains ayant été conviés afin de combler le déficit de compétition en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 (le Super Rugby a été annulé notamment). Il s'avère aujourd'hui, à en croire Midi Olympique, que la crise sanitaire pourrait finalement propulser dès la prochaine édition les Sharks, les Stormers, les Lions et les Bulls en Champions Cup. Une petite révolution qui devrait en appeler probablement d'autres de la sorte ces prochaines années. En Champions Cup probablement, mais pas seulement.