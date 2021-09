Euro (H) : Un sans-faute avant les huitièmes

Contre les Tchèques lundi à Ostrava

Les marqueurs français :

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUR)OPE 2021 (H)

PHASE DE GROUPES

Groupe D (à Tallinn, Estonie)

France 5 victoires (15 points) >>> QUALIFIEE

Jeudi 9 septembre 2021

France

Depuis plus d’un an et demi et la finale du TQO en Allemagne, l’équipe de France masculine de volley n’avait pas eu à défier une équipe évoluant à domicile dans une salle pleine. Mais cela n’a pas été un problème ce jeudi au moment d’affronter l’Estonie à Tallin, pour son cinquième et dernier match de poules de l’Euro. Les champions olympiques, assurés de finir premiers de leur groupe avant même le coup d’envoi, ont mis un point d’orgue à l'emporter pour réussir un sans-faute.Mais cela n’a pas suffi aux Estoniens pour inquiéter les Français, loin de là. Les Bleus ont déroulé leur jeu et ont fait tourner leur effectif en prévision de la phase finale.Menés 1-0 dans le premier set, ils ont ensuite fait la course en tête pour compter jusqu’à huit points d’avance au maximum et conclure sur leur deuxième balle de set. Dans le deuxième set, les hommes de Bernardinho ont mené de bout en bout, avec cette fois une avance grimpant jusqu’à +9.Mais les Bleus ont repris les commandes à 11-10 et ne les ont plus lâchées jusqu’à la fin. Premiers du groupe D, les Français vont désormais prendre le chemin d’Ostrava, en République tchèque, pour y jouer leur huitième de finale lundi...contre les Tchèques. Ils ont prouvé ce jeudi qu’ils savaient gagner contre un public hostile.Chinenyeze (3), Patry (3), Ngapeth (5), Brizard (3), Le Goff (9), Bultor (1), Clévenot (13), Louati (6), Faure (10)Du 1er au 19 septembre 2021 en Pologne, République tchèque, Estonie et Finlande5- Slovaquie 1 (4pts) >>> ELIMINEE6- Estonie 1 (3pts) >>> ELIMINEE- Slovaquie : 3-2 (25-20, 25-17, 25-27, 25-27, 15-9)Estonie -: 0-3 (18-25, 17-25, 19-25)>>> Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale.