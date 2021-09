Euro 2021 (H) : Septième titre continental pour l'Italie, tombeuse de la Slovénie

Les Italiens n’ont jamais abdiqué

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (H)

FINALE

Dimanche 19 septembre 2021 (à Katowice, Pologne)

PETITE FINALE

Dimanche 19 septembre 2021 (à Katowice, Pologne)

Seize ans après, l’Italie reprend place au sommet de la hiérarchie européenne. Les protégés de Ferdinando de Giorgi ont conclu leur parcours par un succès à l’arraché en finale face à la Slovénie sur le parquet de Katowice. Ce sont pourtant les Slovènes qui ont entamé la rencontre avec le mors aux dents. Prenant immédiatement deux longueurs d’avance, les coéquipiers d’Alen Pajenk (16 points) n’ont pas relâché la pression et creusé progressivement l’écart pour compter jusqu’à sept points d’avance. Mais conclure cette première manche n’a pas été si simple pour les joueurs d’Alberto Giuliani. En effet, les Italiens ont alors signé un 7-1 pour revenir à une seule longueur. Toutefois, la première balle de set a été la bonne pour la Slovénie. C’est alors que les Transalpins ont rendu la pareille à leurs adversaires avec une entame de première manche réussie pour compter très tôt trois points d’avance. Les Slovènes ont alors serré le jeu pour repasser devant… avant de baisser de pied.S’ils ont su réagir pour revenir à une longueur, les Italiens ont remporté les quatre derniers points pour recoller à un set partout. L’entame de troisième manche a été plus accrochée avec les deux équipes qui ont pris les commandes avant de voir la Slovénie accélérer le rythme pour se détacher. A l’orgueil, les Italiens ont su revenir à 20 points partout avant de concéder les cinq suivants et de voir le titre européen s’éloigner un peu plus. Plus sérieux au début du quatrième set, les Slovènes ont fait la course en tête mais la série de cinq points en milieu de set a remis l’Italie dans le sens de la marche. Les coéquipiers de Daniele Lavia (21 points) ont tremblé quand l’écart s’est réduit à une longueur mais le gain des quatre points suivants leur a offert un tiebreak. Une ultime manche qui a démarré par des séries, trois points pour la Slovénie puis quatre pour l’Italie. Ce sont les Azzurri qui ont eu le dernier mot, scellant le sort de cette finale à leur première balle de match (25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15 en 2h24’).Du 1er au 19 septembre 2021 en Pologne, République tchèque, Estonie et FinlandeSlovénie -: 2-3 (25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15)- Serbie : 3-0 (25-22, 25-16, 25-22)