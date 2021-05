Euro 2021 (H) : La France connait ses adversaires

Après la Ligue des Nations (qui débute ce vendredi) et les Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France masculine de volley, qui n’a plus joué depuis le TQO de janvier 2020, disputera la troisième partie de son triptyque de la saison 2021, en septembre, à l’occasion de l’Euro en Estonie, Finlande, République tchèque et Pologne. Le tirage de la phase de poules s’est déroulé ce jeudi, et il a été plutôt clément avec les Bleus. Ils ont été placés dans la poule D, qui se jouera à Tallinn en Estonie, avec l’Estonie justement (16eme au classement européen, deux victoires pour la France en deux confrontations), la Lettonie (23eme, cinq victoires et une défaite pour la France), l’Allemagne (9eme, contre qui la France est invaincue depuis 2014), la Slovaquie (17eme, battue huit fois sur huit par les Bleus) et la Croatie (27eme, cinq victoires et une défaite pour les Bleus).

La France quatrième en 2019

Les quatre premiers de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale, autant dire qu’une échec de l’équipe de France serait une immense désillusion. La phase de poules de cet EuroVolley 2021 se déroulera du 1er au 9 septembre à Tallinn, les huitièmes et quarts de finale auront ensuite lieu du 11 au 15 septembre à Gdansk (Pologne) et Ostrava (République tchèque), avant une fin de tournoi toujours en Pologne, mais cette fois à Katowice (18-19 septembre). Rappelons que lors du dernier Euro, disputé en 2019 en Slovénie, en Belgique, aux Pays-Bas et en France, les Bleus avaient terminé quatrièmes, derrière la Serbie, la Slovénie et la Pologne.



Les poules de l'Euro 2021

Poule A : Pologne, Belgique, Serbie, Ukraine, Grèce, Portugal

Poule B : République tchèque, Italie, Slovénie, Bulgarie, Biélorussie, Monténégro

Poule C : Finlande, Russie, Pays-Bas, Turquie, Espagne, Macédoine du Nord

Poule D : Estonie, Lettonie, France , Allemagne, Slovaquie, Croatie