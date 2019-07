Tokyo passe par la Chine pour les Bleus

La Coupe du monde 2019 ne débutera que dans un mois. Mais pour les Bleus, elle a déjà commencé. Réunis depuis ce week-end à l’Insep, où ils ont effectué leurs premiers tests physiques, les joueurs de Vincent Collet entament un long mois de préparation avant de s’envoler pour la Chine. Au menu: huit matches amicaux contre la Turquie (5 août) à Pau, la Tunisie (7 août) à Toulouse, le Monténégro (15 août), le Brésil (16 août) et l’Argentine (17 août) à Villeurbanne, la Nouvelle-Zélande (24 août), l’Italie (25 août) et la Serbie (27 août) à Shenzhen. Dernière étape avant d’entrer dans le vif du sujet.

Cette campagne, l’équipe de France l’aborde, cette fois-ci, avec ses meilleurs éléments. Absents lors des fenêtres de qualification, qui ont lieu en cours de saison, les joueurs de NBA et d’Euroligue sont au rendez-vous. Parmi eux, des cadres comme Nando De Colo, Thomas Heurtel, Nicolas Batum, Evan Fournier, Adrien Moerman et Rudy Gobert, qui donnent aux Tricolores de sérieuses chances de bien figurer au Mondial (du 31 août au 15 septembre). Mais aussi des novices comme Frank Ntilikina et Timothé Luwawu-Cabarrot, qui ont encore tout à prouver malgré leur parcours aux Etats-Unis.

Really proud to have been a part of the @FIBAWC Draw. To all the 32 participating teams - Be Ready, #WorldGotGame: https://t.co/QPN3OqwBAw pic.twitter.com/F9Vt85mo3b — Kobe Bryant (@kobebryant) March 16, 2019

A l’heure actuelle, le sélectionneur et son staff ont quinze hommes sous leurs ordres. Ils devraient partir à treize à Shenzhen. "On part le 21 en Chine, c’est à ce moment-là que l’on donnera la liste, annonce Vincent Collet, cité par Le Figaro. Il y a un tournoi avec trois matches qui seront très intenses et je ne me vois pas en rapatrier un en cas de coup dur lors de ce tournoi. Il est donc fort probable qu’on parte à treize." Il sera temps pour eux ensuite de monter en puissance avant le premier tour de la compétition, où les Bleus affronteront l’Allemagne, la Jordanie et la République dominicaine.

Si le coach tricolore ne place pas l’équipe de France parmi les trois favoris, qui sont celui lui les Etats-Unis, la Serbie et l’Australie, il se fixe des "objectifs élevés". "L’objectif de la fédération, c’est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, explique-t-il. C’est donc l’objectif de l’équipe de France. Ça n’interdit évidemment rien. On peut aller le plus haut possible, sachant qu’il y a deux façons de se qualifier pour les JO." Soit en finissant dans les deux meilleures nations européennes, soit en assurant sa place au TQO. En 2016, c’est cette voie-là que Tony Parker et ses coéquipiers avaient empruntée.