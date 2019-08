Team USA: Young et Adebayo quittent le groupe

Ils ne sont plus que 17. Jerry Colangelo, manager général de Team USA, a annoncé vendredi à Las Vegas que Thaddeus Young et Bam Adebayo ne feraient pas partie du groupe pour la Coupe du monde en Chine (31 août-15 septembre).

Un groupe qui devra être réduit à 12 unités, ce qui ne pourrait être effectif que 48 heures avant le premier match des hommes de Gregg Popovich, le 1er septembre contre les Tchèques, a annoncé Colangelo, rapporte ESPN.

Des déclarations effectuées en marge d’un match d’entraînement où Jayson Tatum a particulièrement brillé, terminant meilleur marqueur avec 17 points.

️ Highlights from @TMobileArena, where the USA Men's National Team (Blue) defeated the USA Select Team (White) 97-78 in an intrasquad exhibition on Friday night #USABMNT pic.twitter.com/WiKVXDsV9i