Team USA: Popovich et Kerr se moquent de l'assistant Duncan

La bonne ambiance est de mise pour Team USA.

En pleine préparation pour la prochaine Coupe du monde, du 31 août au 15 septembre prochain, en Chine, Gregg Popovich a livré un point presse. L'ancien technicien des Spurs est revenu sur son choix de nommer Tim Duncan comme assistant, non sans charrier son ancien joueur. "Tim Duncan n'y connaît rien en matière de coaching. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai engagé ! Il m'a donné un salaire pendant 19 ans, donc j'étais obligé de le rembourser", a-t-il déclaré devant les journalistes amusés.

Un pointe d'humour que Steve Kerr, adjoint de Popovich, a amplifié dans la foulée, devant les mêmes caméras. "Tim a déjà dit au reste du staff qu’il était le seul à ne pas pouvoir être viré. Il a raison, Pop ne peut pas virer Tim Duncan. Tim ne fera sans doute rien du tout. Il va juste s’asseoir sur le banc en sirotant un thé, et sera juste là à regarder le match."

USA Basketball coach Gregg Popovich on his new Spurs assistant: “Tim Duncan doesn’t know a lick about coaching. I don’t even know why I hired him. He’s given me a paycheck for 19 years so I was kind of obliged to pay him back.” pic.twitter.com/LuveXVynob