Love lui aussi forfait pour le Mondial

Les refus continuent du côté de Team USA. Après James Harden, Anthony Davis, Demar DeRozan, Bradley Beal, Damian Lillard ou encore Zion Williamson, c'est Kevin Love qui vient de déclarer forfait pour le Mondial de Basket en Chine du 31 août au 15 septembre prochain, comme le confirme ESPN. Champion du monde en 2010, champion olympique en 2012 et champion NBA en 2016 avec Cleveland, l'ailier fort n'a pas souhaité prendre part à l'aventure. Il l'a annoncé au sélectionneur Gregg Popovich ce mercredi. S'il n'a pas avancé de motifs pour justifier cette absence, cela doit sans doute être à cause de la proximité avec le début de la saison régulière, qui reprend le 22 octobre prochain.

Sources: Cleveland Cavaliers star Kevin Love is expected to withdraw from Team USA's training camp for World Cup. Toronto Raptors All-Star Kyle Lowry remains committed on USA roster and is expected to be recovered from thumb surgery and return midway through camp in L.A.