Les Bleus prêts à en découdre avec Team USA

Les Bleus étaient donc réunis à l'Insep lundi, pour leur premier rassemblement avant le Mondial 2019 en Chine. Outre leurs ambitions élevées, les joueurs et le staff des Bleus ont souvent évoqué une thématique qui intéresse beaucoup les médias et les observateurs: leur point de vue sur les Etats-Unis, traditionnel épouvantail du tournoi. L'implacable Team USA a beaucoup de mal à composer une équipe et les forfaits s'enchaînent dans l'effectif de Gregg Popovich. De quoi inciter certains membres du groupe de Vincent Collet à ne plus dissimuler leur espoir de faire tomber un ogre qui n'a plus perdu en Coupe du monde depuis 2006 et une troisième place au Japon.

"Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à envier à Team USA", a lancé Vincent Poirier, cité par L'Equipe. La pensée du nouvel intérieur des Boston Celtics est précisée et nuancée par Nando De Colo, recruté lui il y a quelques jours par le Fenerbahçe. "Avec l'effectif que l'on a, si on trouve le bon mode d'emploi, on peut clairement les jouer. On l'avait déjà montré dans un autre contexte aux JO 2016. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance et sait faire la différence quand les matches sont plus importants, mais elle n'est pas imbattable."

Un France-USA dès les quarts ?

Si cette ambition est dans les têtes françaises, c'est aussi parce que les joueurs savent qu'une confrontation avec Team USA est très possible au stade des quarts de finale. Une fois sortis de leur première poule très abordable (avec l'Allemagne, la République dominicaine et la Jordanie), les Bleus se retrouveront dans un second groupe, avec deux équipes issues du "groupe de la mort" (Australie, Canada, Lituanie et Sénégal). Au cas où ils finiraient deuxièmes de cette nouvelle poule, ce qui est possible vu le niveau de l'opposition, ils se verraient proposer, sauf accident de parcours très improbable, les Etats-Unis...

Si toutefois les hommes de Vincent Collet bouclaient cette seconde étape en tête, le rendez-vous très hypothétique avec les Américains ne serait alors possible qu'en finale. Rudy Gobert, qui fréquente les membres de Team USA toute l'année en NBA avec Utah, voit au-delà d'une simple possibilité d'inquiéter les Etats-Unis, même s'il envisage implicitement le scalp des champions en titre. "Notre potentiel me paraît illimité. Le titre ? C'est bien d'y croire, de le visualiser et d'essayer de comprendre comment y arriver. On a du talent à tous les postes, des joueurs surmotivés. À nous d'y croire, d'accepter l'adversité et d'être soudés."

Les matches de préparation des Bleus, qui sortent de deux campagnes internationales décevantes, donneront déjà des indications sur leur capacité à décrocher une médaille. Envisager une historique victoire contre Team USA viendra plus tard. D'autres équipes ont évidemment cela en tête, notamment la Serbie avec la star des Denver Nuggets Nikola Jokic, ou la Grèce avec le MVP sortant en NBA Giannis Antetokounmpo. Une fois la composition du groupe de Gregg Popovich connue, il sera également plus simple de déterminer le risque d'accident industriel auquel s'expose la superpuissance mondiale. En l'état, il reste tout de même cinq joueurs qui ont déjà été All-Stars en NBA: Kemba Walker, Kyle Lowry, Andre Drummond, Khris Middleton et Brook Lopez. C'est plus que n'importe quelle autre sélection sur la ligne de départ de ce Mondial...