Etats-Unis: Une pré-sélection avec Harden et Davis

La fédération américaine de basket-ball a dévoilé lundi sa pré-sélection pour la Coupe du monde 2019, qui aura lieu du 31 août au 15 septembre prochains en Chine. Une liste de vingt joueurs dont font notamment partie James Harden et Anthony Davis, stars respectives des Houston Rockets et des New Orleans Pelicans.

Team USA, désormais entraîné par Gregg Popovich, effectuera un premier stage à Las Vegas avant de prendre la direction de Los Angeles, mi-août, pour y affronter l’Espagne. Les Etats-Unis s’envoleront ensuite pour l’Australie, où ils se frotteront deux fois aux Boomers à Melbourne (22 et 24 août) et au Canada à Sydney (26 août).

Extérieurs: Bradley Beal, Eric Gordon, James Harden, Damian Lillard, Kyle Lowry, C.J. McCollum, Donovan Mitchell, Kemba Walker - Intérieurs: Harrison Barnes, Anthony Davis, Andre Drummond, Tobias Harris, Kyle Kuzma, Brook Lopez, Kevin Love, Khris Middleton, Paul Millsap, Jayson Tatum, P.J. Tucker, Myles Turner.