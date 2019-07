Confrontés à une cascade de forfaits en vue de la Coupe du monde 2019, qui aura lieu en Chine du 31 août au 15 septembre, les Etats-Unis ont annoncé jeudi l’arrivée de six nouveaux joueurs. Jaylen Brown (Boston Celtics), Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) Mason Plumlee (Denver Nuggets), Julius Randle (New York Knicks), Marcus Smart (Boston Celtics) et Thaddeus Young (Chicago Bulls) intègrent ainsi Team USA, qui débutera sa préparation par un stage à Las Vegas, dans dix jours.