Etats-Unis: Lillard et DeRozan renoncent aussi !

C’est l’hécatombe chez Team USA, qui doit déplorer deux nouveaux forfaits en vue de cet été.

Selon plusieurs médias américains, Damian Lillard (Portland Trail Blazers) et DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) ont décidé de ne pas prendre part à la campagne des Etats-Unis, qui disputeront la Coupe du monde 2019 en Chine du 31 août au 15 septembre prochains.

Gregg Popovich et son staff, qui avaient déjà appelé Marcus Smart (Boston Celtics) et Thaddeus Young (Chicago Bulls) en renfort, ont donc convoqué Jaylen Brown (Boston Celtics) et Julius Randle (New York Knicks), indique le site spécialisé The Athletic.